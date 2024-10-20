https://ria.ru/20241020/saldo-1978944178.html

Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников

Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников - РИА Новости, 20.10.2024

Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников

В рядах ВСУ на Херсонском направлении присутствуют польские наемники, о чем свидетельствуют перехваченные радиопереговоры, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:03

2024-10-20T06:03

2024-10-20T07:12

специальная военная операция на украине

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владимир сальдо

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В рядах ВСУ на Херсонском направлении присутствуют польские наемники, о чем свидетельствуют перехваченные радиопереговоры, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском", — сказал собеседник.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20241019/vsu-1978889349.html

россия

херсонская область

днепр (город)

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