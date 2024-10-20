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Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 20.10.2024 (обновлено: 07:12 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/saldo-1978944178.html
Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников
Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников - РИА Новости, 20.10.2024
Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников
В рядах ВСУ на Херсонском направлении присутствуют польские наемники, о чем свидетельствуют перехваченные радиопереговоры, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T06:03
2024-10-20T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
владимир сальдо
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В рядах ВСУ на Херсонском направлении присутствуют польские наемники, о чем свидетельствуют перехваченные радиопереговоры, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском", — сказал собеседник.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20241019/vsu-1978889349.html
россия
херсонская область
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в мире, россия, херсонская область , владимир сальдо, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (город)
Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников

Сальдо: в рядах ВСУ на херсонском направлении присутствуют польские наемники

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В рядах ВСУ на Херсонском направлении присутствуют польские наемники, о чем свидетельствуют перехваченные радиопереговоры, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском", — сказал собеседник.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.
Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВладимир СальдоДнепр (город)
 
 
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