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Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников
Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников - РИА Новости, 20.10.2024
Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников
В рядах ВСУ на Херсонском направлении присутствуют польские наемники, о чем свидетельствуют перехваченные радиопереговоры, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T06:03
2024-10-20T06:03
2024-10-20T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. В рядах ВСУ на Херсонском направлении присутствуют польские наемники, о чем свидетельствуют перехваченные радиопереговоры, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Что касается наемников, то они есть — иногда прорываются радиопереговоры на польском", — сказал собеседник.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20241019/vsu-1978889349.html
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в мире, россия, херсонская область , владимир сальдо, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (город)
Сальдо сообщил о перехваченных переговорах польских наемников
Сальдо: в рядах ВСУ на херсонском направлении присутствуют польские наемники