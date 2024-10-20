https://ria.ru/20241020/rumyniya-1978981044.html

В Румынии представителей молдавской оппозиции не пустили на выборы

В Румынии представителей молдавской оппозиции не пустили на выборы - РИА Новости, 20.10.2024

В Румынии представителей молдавской оппозиции не пустили на выборы

Представителей оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) не пустили на избирательные участки в Румынии, сообщила депутат БКС Диана Караман РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:55

2024-10-20T13:55

2024-10-20T15:05

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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Представителей оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) не пустили на избирательные участки в Румынии, сообщила депутат БКС Диана Караман в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. "По последней информации, в Румынии на пяти участках не были зарегистрированы наши представители, у которых были на руках все необходимые документы. Но их в нарушение всех легальных процедур не зарегистрировали в качестве представителей на этих участках", — сказала она. По словам политика, речь идет об избирательных участках в Сучаве, Галаце, Констанце, Бакэу и Яссах."Это очень четко говорит о том, что власть боится представителей оппозиции на избирательных участках и делает все возможное, чтобы на этих участках провести голосование так, как им нужно", — отметила Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. В частности, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.

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