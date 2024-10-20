https://ria.ru/20241020/rouming-1978965350.html

В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией

В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией - РИА Новости, 20.10.2024

В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией

С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:56

2024-10-20T10:56

2024-10-20T13:52

союзное государство

россия

белоруссия

алексей полищук

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_0:247:3070:1974_1920x0_80_0_0_3886b19bbd011b2039eda47cf111e325.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", — сказал он.По словам дипломата, прошла серьезная работа, благодаря которой с 1 апреля 2022 года удалось отменить плату за входящие вызовы и упросить жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами."Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске", — добавил Полищук.Он пояснил, что сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями.В конце мая Владимир Путин заявил, что роуминг на территории Союзного государства в скором времени планируется отменить. Как подчеркнул российский президент, мобильная связь для каждого абонента в двух странах станет целиком обеспечиваться в режиме домашней сети.

https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html

https://ria.ru/20241009/belorussija-1977271424.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, алексей полищук, снг, в мире