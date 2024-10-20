https://ria.ru/20241020/rouming-1978965350.html
В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией
В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией - РИА Новости, 20.10.2024
В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией
С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:56
2024-10-20T10:56
2024-10-20T13:52
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белоруссия
алексей полищук
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", — сказал он.По словам дипломата, прошла серьезная работа, благодаря которой с 1 апреля 2022 года удалось отменить плату за входящие вызовы и упросить жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами."Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске", — добавил Полищук.Он пояснил, что сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями.В конце мая Владимир Путин заявил, что роуминг на территории Союзного государства в скором времени планируется отменить. Как подчеркнул российский президент, мобильная связь для каждого абонента в двух странах станет целиком обеспечиваться в режиме домашней сети.
https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, алексей полищук, снг, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Алексей Полищук, СНГ, В мире
В МИД рассказали, когда отменят роуминг с Белоруссией
МИД: абоненты в России и Белоруссии получат услуги связи по комфортным тарифам
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
"Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии
. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", — сказал он.
По словам дипломата, прошла серьезная работа, благодаря которой с 1 апреля 2022 года удалось отменить плату за входящие вызовы и упросить жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами.
«
"Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске", — добавил Полищук.
Он пояснил, что сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями.
В конце мая Владимир Путин заявил, что роуминг на территории Союзного государства в скором времени планируется отменить. Как подчеркнул российский президент, мобильная связь для каждого абонента в двух странах станет целиком обеспечиваться в режиме домашней сети.