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Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула - РИА Новости, 20.10.2024
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16:48 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/rouling-1978997818.html
Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула
Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула - РИА Новости, 20.10.2024
Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула
Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:48
2024-10-20T16:48
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
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происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула. В середине октября компания YouGov провела опрос, согласно которому около 40% британцев поддержали бы гипотетическое присвоение Джоан Роулинг титула пэра. Ранее экс-министр бизнеса и торговли Кеми Баденок заявила, что предложила бы Роулинг пэрство. "Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори. Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его", - написала Роулинг в социальной сети Х. Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, в мире, происшествия
Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гарри Поттер, В мире, Происшествия
Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула

Джоан Роулинг: если предложите пэрство в третий раз, я все равно его не приму

© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская писательница Дж. К. Роулинг
Британская писательница Дж. К. Роулинг - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Британская писательница Дж. К. Роулинг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула.
В середине октября компания YouGov провела опрос, согласно которому около 40% британцев поддержали бы гипотетическое присвоение Джоан Роулинг титула пэра. Ранее экс-министр бизнеса и торговли Кеми Баденок заявила, что предложила бы Роулинг пэрство.
"Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори. Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его", - написала Роулинг в социальной сети Х.
Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.
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