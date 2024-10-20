https://ria.ru/20241020/rouling-1978997818.html

Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула

Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула - РИА Новости, 20.10.2024

Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:48

2024-10-20T16:48

2024-10-20T16:48

джоан роулинг (джоан мюррэй)

гарри поттер

в мире

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/21/1562652130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_904dcdf8c46b1decbd0bf5f9adc09d2c.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что уже дважды отказывалась от пэрского титула. В середине октября компания YouGov провела опрос, согласно которому около 40% британцев поддержали бы гипотетическое присвоение Джоан Роулинг титула пэра. Ранее экс-министр бизнеса и торговли Кеми Баденок заявила, что предложила бы Роулинг пэрство. "Считается дурным тоном говорить об этом, но я сделаю исключение, учитывая весьма специфические обстоятельства. Я уже дважды отказывалась от пэрства, один раз при лейбористах и ​​один раз при тори. Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его", - написала Роулинг в социальной сети Х. Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.

https://ria.ru/20240403/rouling-1937437247.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, в мире, происшествия