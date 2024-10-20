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В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку - РИА Новости, 20.10.2024
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12:40 20.10.2024 (обновлено: 13:51 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/rossiyanka-1978974672.html
В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку
В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку - РИА Новости, 20.10.2024
В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку
В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджа, тело которой обнаружили во вторник, пишет местная газета Orducu. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:40
2024-10-20T13:51
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СТАМБУЛ, 20 окт — РИА Новости. В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджа, тело которой обнаружили во вторник, пишет местная газета Orducu. &quot;В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена&quot;, — сообщает газета.По данным издания, в церемонии прощания участвовали не только родственники из Орду и России, но и местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар. Похороны прошли на кладбище Хатипли, уточняется в материале.В прошлую субботу в посольство России обратилась дочь Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери. За несколько дней до этого россиянка ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали полиция и волонтеры по заявлению мужа, гражданина Турции. Во вторник тело пропавшей нашли в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду.
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в мире, россия, турция, анкара (провинция)
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция)
В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку

В Турции похоронили погибшую в Орду россиянку Маргариту Караджа

© Фото : соцсетиМаргарита Караджа
Маргарита Караджа - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : соцсети
Маргарита Караджа. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 окт — РИА Новости. В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджа, тело которой обнаружили во вторник, пишет местная газета Orducu.
«

"В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена", — сообщает газета.

По данным издания, в церемонии прощания участвовали не только родственники из Орду и России, но и местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар. Похороны прошли на кладбище Хатипли, уточняется в материале.
В прошлую субботу в посольство России обратилась дочь Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери. За несколько дней до этого россиянка ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали полиция и волонтеры по заявлению мужа, гражданина Турции. Во вторник тело пропавшей нашли в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду.
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