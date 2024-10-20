https://ria.ru/20241020/rossiyanka-1978974672.html

В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку

В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку - РИА Новости, 20.10.2024

В Турции похоронили погибшую по неизвестной причине россиянку

В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджа, тело которой обнаружили во вторник, пишет местная газета Orducu. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:40

2024-10-20T12:40

2024-10-20T13:51

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СТАМБУЛ, 20 окт — РИА Новости. В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджа, тело которой обнаружили во вторник, пишет местная газета Orducu. "В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена", — сообщает газета.По данным издания, в церемонии прощания участвовали не только родственники из Орду и России, но и местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар. Похороны прошли на кладбище Хатипли, уточняется в материале.В прошлую субботу в посольство России обратилась дочь Караджа с просьбой оказать содействие в розыске ее матери. За несколько дней до этого россиянка ушла из дома в неизвестном направлении. Ее искали полиция и волонтеры по заявлению мужа, гражданина Турции. Во вторник тело пропавшей нашли в районе Пирахмет/Алтынорду провинции Орду.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция, анкара (провинция)