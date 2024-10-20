https://ria.ru/20241020/rossiya-1978974488.html

Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне

Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2024

Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне

Для России нет разницы, кто придёт к власти в США по итогам президентских выборов, обе партии - находящиеся сейчас у власти демократы и оппозиционные... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:37

2024-10-20T12:37

2024-10-20T14:03

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Для России нет разницы, кто придёт к власти в США по итогам президентских выборов, обе партии - находящиеся сейчас у власти демократы и оппозиционные республиканцы – придерживаются антироссийской позиции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп. "Для нас нет совершенно никакой разницы, победит ли Трамп, демократы или республиканцы, потому что между двумя партиями есть консенсус по вопросу России. Это антироссийские настроения, антироссийская позиция", - сказал посол в интервью британскому телевидению. Обе партии продолжают поддерживать идею нанесения России "стратегического поражения" и не хотят смотреть реальности в глаза, подчеркнул Келин. Харрис обещает продолжить военную поддержку Киева, что только приведет к уничтожению Украины, однако приход к власти Трампа также не будет представлять для России особой разницы, считает дипломат.

https://ria.ru/20241018/tramp-1978816503.html

https://ria.ru/20241018/kharris-1978738495.html

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в мире, россия, сша, лондон, дональд трамп, андрей келин, камала харрис