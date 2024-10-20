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Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2024
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12:37 20.10.2024 (обновлено: 14:03 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/rossiya-1978974488.html
Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне
Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 20.10.2024
Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне
Для России нет разницы, кто придёт к власти в США по итогам президентских выборов, обе партии - находящиеся сейчас у власти демократы и оппозиционные... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:37
2024-10-20T14:03
в мире
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андрей келин
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Для России нет разницы, кто придёт к власти в США по итогам президентских выборов, обе партии - находящиеся сейчас у власти демократы и оппозиционные республиканцы – придерживаются антироссийской позиции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп. "Для нас нет совершенно никакой разницы, победит ли Трамп, демократы или республиканцы, потому что между двумя партиями есть консенсус по вопросу России. Это антироссийские настроения, антироссийская позиция", - сказал посол в интервью британскому телевидению. Обе партии продолжают поддерживать идею нанесения России "стратегического поражения" и не хотят смотреть реальности в глаза, подчеркнул Келин. Харрис обещает продолжить военную поддержку Киева, что только приведет к уничтожению Украины, однако приход к власти Трампа также не будет представлять для России особой разницы, считает дипломат.
https://ria.ru/20241018/tramp-1978816503.html
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в мире, россия, сша, лондон, дональд трамп, андрей келин, камала харрис
В мире, Россия, США, Лондон, Дональд Трамп, Андрей Келин, Камала Харрис
Для России нет разницы, кто придет к власти в США, заявил посол в Лондоне

Посол России в Лондоне: для России нет разницы, кто придет к власти в США

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Для России нет разницы, кто придёт к власти в США по итогам президентских выборов, обе партии - находящиеся сейчас у власти демократы и оппозиционные республиканцы – придерживаются антироссийской позиции, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Трамп назвал себя самым стабильным человеком
18 октября, 18:57
"Для нас нет совершенно никакой разницы, победит ли Трамп, демократы или республиканцы, потому что между двумя партиями есть консенсус по вопросу России. Это антироссийские настроения, антироссийская позиция", - сказал посол в интервью британскому телевидению.
Обе партии продолжают поддерживать идею нанесения России "стратегического поражения" и не хотят смотреть реальности в глаза, подчеркнул Келин.
Харрис обещает продолжить военную поддержку Киева, что только приведет к уничтожению Украины, однако приход к власти Трампа также не будет представлять для России особой разницы, считает дипломат.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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18 октября, 14:41
 
В миреРоссияСШАЛондонДональд ТрампАндрей КелинКамала Харрис
 
 
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