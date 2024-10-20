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Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин - РИА Новости, 20.10.2024
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12:56 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/rossija-1978975891.html
Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин
Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин - РИА Новости, 20.10.2024
Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин
Россия все еще ожидает, что сможет связаться с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако британский МИД утверждает, что они якобы не хотят... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:56
2024-10-20T12:56
в мире
россия
лондон
солсбери
сергей скрипаль
андрей келин
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия все еще ожидает, что сможет связаться с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако британский МИД утверждает, что они якобы не хотят общаться с российской стороной, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Мы все еще ожидаем, что выйдем на контакт со Скрипалями, потому что они граждане России. Мы много раз просили – официально и не официально – поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа. Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они (Скрипали – ред.) не хотят говорить с нами, и мы должны знать, правда ли это или нет", - сказал посол в интервью британскому телевидению. Келин напомнил, что российская сторона задала следователям, ведущим дело об отравлении Скрипалей, огромное число вопросов, однако ни на один из них не был дан ответ. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20240917/kelin-1973106345.html
https://ria.ru/20240621/skripali-1954640845.html
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в мире, россия, лондон, солсбери, сергей скрипаль, андрей келин, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд
В мире, Россия, Лондон, Солсбери, Сергей Скрипаль, Андрей Келин, Сергей Лавров, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд
Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин

Посол Келин: Лондон утверждает, что Скрипали не хотят общаться с Россией

© AP Photo / Matt DunhamПолицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь
Полицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия все еще ожидает, что сможет связаться с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако британский МИД утверждает, что они якобы не хотят общаться с российской стороной, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Мы все еще ожидаем, что выйдем на контакт со Скрипалями, потому что они граждане России. Мы много раз просили – официально и не официально – поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа. Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они (Скрипали – ред.) не хотят говорить с нами, и мы должны знать, правда ли это или нет", - сказал посол в интервью британскому телевидению.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Келин рассказал, как британские политики оценивают конфликт на Украине
17 сентября, 09:19
Келин напомнил, что российская сторона задала следователям, ведущим дело об отравлении Скрипалей, огромное число вопросов, однако ни на один из них не был дан ответ.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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21 июня, 22:54
 
В миреРоссияЛондонСолсбериСергей СкрипальАндрей КелинСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФСкотленд-Ярд
 
 
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