https://ria.ru/20241020/rossija-1978975891.html

Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин

Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин - РИА Новости, 20.10.2024

Россия все еще ожидает, что выйдет на контакт со Скрипалями, заявил Келин

Россия все еще ожидает, что сможет связаться с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако британский МИД утверждает, что они якобы не хотят... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:56

2024-10-20T12:56

2024-10-20T12:56

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Россия все еще ожидает, что сможет связаться с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако британский МИД утверждает, что они якобы не хотят общаться с российской стороной, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Мы все еще ожидаем, что выйдем на контакт со Скрипалями, потому что они граждане России. Мы много раз просили – официально и не официально – поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа. Единственный ответ, который мы недавно получили от британского МИД, — это то, что они (Скрипали – ред.) не хотят говорить с нами, и мы должны знать, правда ли это или нет", - сказал посол в интервью британскому телевидению. Келин напомнил, что российская сторона задала следователям, ведущим дело об отравлении Скрипалей, огромное число вопросов, однако ни на один из них не был дан ответ. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в британское внешнеполитическое ведомство десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20240917/kelin-1973106345.html

https://ria.ru/20240621/skripali-1954640845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, лондон, солсбери, сергей скрипаль, андрей келин, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд