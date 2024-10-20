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Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024
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23:24 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/referendum-1979036922.html
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС
Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:24
2024-10-20T23:24
в мире
молдавия
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны после обработки 61,24% протоколов. По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 44,41% избирателей, против выступили 55,89%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
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в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС

ЦИК после обработки 61,24% протоколов: 55,89% молдаван против вступления в ЕС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны после обработки 61,24% протоколов.
По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 44,41% избирателей, против выступили 55,89%.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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