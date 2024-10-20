https://ria.ru/20241020/referendum-1979036922.html

Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС

Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024

Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС

Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:24

2024-10-20T23:24

2024-10-20T23:24

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны после обработки 61,24% протоколов. По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 44,41% избирателей, против выступили 55,89%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241020/voronin-1979034871.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024