https://ria.ru/20241020/referendum-1979036922.html
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС - РИА Новости, 20.10.2024
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС
Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:24
2024-10-20T23:24
2024-10-20T23:24
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молдавия
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны после обработки 61,24% протоколов. По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 44,41% избирателей, против выступили 55,89%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241020/voronin-1979034871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Обработано 61,24% протоколов: более 55% молдаван против вступления в ЕС
ЦИК после обработки 61,24% протоколов: 55,89% молдаван против вступления в ЕС
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Более 55% граждан Молдавии проголосовали на референдуме о вступлении страны в Европейский союз против евроинтеграции, за выступили свыше 44% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии страны после обработки 61,24% протоколов.
По данным ЦИК, евроинтеграцию поддержали 44,41% избирателей, против выступили 55,89%.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.