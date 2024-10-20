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Жители Молдавии проголосовали против вступления в ЕС - РИА Новости, 21.10.2024
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23:01 20.10.2024 (обновлено: 01:49 21.10.2024)
https://ria.ru/20241020/referendum-1979035575.html
Жители Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
Жители Молдавии проголосовали против вступления в ЕС - РИА Новости, 21.10.2024
Жители Молдавии проголосовали против вступления в ЕС
На референдуме о вступлении Молдавии в ЕС 53,54% избирателей проголосовали против евроинтеграции, сообщил ЦИК после обработки 91,08% протоколов. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T23:01
2024-10-21T01:49
молдавия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в ЕС 53,54% избирателей проголосовали против евроинтеграции, сообщил ЦИК после обработки 91,08% протоколов.Поддержали идею 46,46% избирателей.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Кроме того, на выборах главы государства после обработки более 90% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду, которая набирает 37,88% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло — с 28,77%.В самопровозглашенном Приднестровье, где также были открыты избирательный участки, после обработки 100% протоколов Стояногло опережает Санду на десять процентных пунктов: у бывшего генпрокурора 35,41%, тогда как у действующего президента Молдавии лишь 25,21%.Сама Санду на брифинге после выборов заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей в республике.Председатель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор назвал предварительные итоги выборов президента Молдавии и еврореферендума разгромом для власти. &quot;Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском. Все понимают, что сейчас ты изо всех сил пытаешься украсть голоса&quot;, — написал Шор в своем Telegram-канале.Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум о евроинтеграции. Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск).При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.
https://ria.ru/20241020/voronin-1979034871.html
https://ria.ru/20241021/moldavija-1979042017.html
https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979034189.html
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молдавия, евросоюз
Молдавия, Евросоюз
Жители Молдавии проголосовали против вступления в ЕС

ЦИК: 52,29% молдаван выступили против евроинтеграции после обработки 70,1%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в ЕС 53,54% избирателей проголосовали против евроинтеграции, сообщил ЦИК после обработки 91,08% протоколов.
Поддержали идею 46,46% избирателей.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

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Кроме того, на выборах главы государства после обработки более 90% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду, которая набирает 37,88% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло — с 28,77%.
В самопровозглашенном Приднестровье, где также были открыты избирательный участки, после обработки 100% протоколов Стояногло опережает Санду на десять процентных пунктов: у бывшего генпрокурора 35,41%, тогда как у действующего президента Молдавии лишь 25,21%.
Сама Санду на брифинге после выборов заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей в республике.
Председатель оппозиционного блока "Победа" Илан Шор назвал предварительные итоги выборов президента Молдавии и еврореферендума разгромом для власти.
«

"Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском. Все понимают, что сейчас ты изо всех сил пытаешься украсть голоса", — написал Шор в своем Telegram-канале.

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Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум о евроинтеграции. Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск).
При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.
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