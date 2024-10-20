https://ria.ru/20241020/reberendum-1979037792.html

Обработано 70,1% протоколов: более 52% молдаван против вступления в ЕС

Обработано 70,1% протоколов: более 52% молдаван против вступления в ЕС - РИА Новости, 21.10.2024

Обработано 70,1% протоколов: более 52% молдаван против вступления в ЕС

На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 52,29% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-20T23:36

2024-10-20T23:36

2024-10-21T00:12

молдавия

евросоюз

в мире

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 52,29% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 70,1% протоколов.Поддержали идею вступления в ЕС 44,71% избирателей.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20241020/sandu-1979037992.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

молдавия, евросоюз, в мире, выборы в молдавии — 2024