https://ria.ru/20241020/reberendum-1979037792.html
Обработано 70,1% протоколов: более 52% молдаван против вступления в ЕС
Обработано 70,1% протоколов: более 52% молдаван против вступления в ЕС - РИА Новости, 21.10.2024
Обработано 70,1% протоколов: более 52% молдаван против вступления в ЕС
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 52,29% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T23:36
2024-10-20T23:36
2024-10-21T00:12
молдавия
евросоюз
в мире
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 52,29% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 70,1% протоколов.Поддержали идею вступления в ЕС 44,71% избирателей.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20241020/sandu-1979037992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, евросоюз, в мире, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Евросоюз, В мире, Выборы в Молдавии — 2024
Обработано 70,1% протоколов: более 52% молдаван против вступления в ЕС
ЦИК после обработки 70% протоколов: 52% молдаван высказались против ЕС
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз против евроинтеграции проголосовали 52,29% граждан страны, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии после обработки 70,1% протоколов.
Поддержали идею вступления в ЕС 44,71% избирателей.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед президентскими и парламентскими выборами.