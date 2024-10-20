Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 20.10.2024 (обновлено: 22:10 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/putin-1979031245.html
Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома
Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома - РИА Новости, 20.10.2024
Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома
Отношения президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, они позволяют в неформальной обстановке... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:53
2024-10-20T22:10
оаэ
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
москва
саммит брикс в казани в 2024 году
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979027186_0:216:3239:2038_1920x0_80_0_0_495cedb1673ef08900bdad8ba7cc963b.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отношения президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, они позволяют в неформальной обстановке обсуждать разные вопросы, поэтому российский лидер принимал гостя у себя дома, в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник."Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, почему встреча проходит у президента РФ дома, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.Он подчеркнул, что при таком формате лидеры пользуются случаем, чтобы "под камеры, как говорится, сказать несколько слов", далее следует свободное общение."Как правило, за ужином, за обедом, иногда бывает за завтраком, но, конечно, это не ради еды. Это именно ради того, чтобы спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241020/putin-1979021296.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979027186_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a1d659a92b0ec7f6ef06362661cebbf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, москва, саммит брикс в казани в 2024 году, павел зарубин
ОАЭ, Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Павел Зарубин
Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Песков назвал отношения Путина и президента ОАЭ доверительными и дружескими

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отношения президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, они позволяют в неформальной обстановке обсуждать разные вопросы, поэтому российский лидер принимал гостя у себя дома, в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник.
«
"Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, почему встреча проходит у президента РФ дома, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.
Он подчеркнул, что при таком формате лидеры пользуются случаем, чтобы "под камеры, как говорится, сказать несколько слов", далее следует свободное общение.
"Как правило, за ужином, за обедом, иногда бывает за завтраком, но, конечно, это не ради еды. Это именно ради того, чтобы спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы", - добавил Песков.
Неформальная встреча Путина с президентом ОАЭ Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Путин поблагодарил лидера ОАЭ за визит в Россию
Вчера, 20:20
 
ОАЭВладимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковМоскваСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала