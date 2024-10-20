Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома
Песков назвал отношения Путина и президента ОАЭ доверительными и дружескими
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отношения президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, они позволяют в неформальной обстановке обсуждать разные вопросы, поэтому российский лидер принимал гостя у себя дома, в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник.
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"Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, почему встреча проходит у президента РФ дома, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.
Он подчеркнул, что при таком формате лидеры пользуются случаем, чтобы "под камеры, как говорится, сказать несколько слов", далее следует свободное общение.
"Как правило, за ужином, за обедом, иногда бывает за завтраком, но, конечно, это не ради еды. Это именно ради того, чтобы спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы", - добавил Песков.
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