https://ria.ru/20241020/putin-1979031245.html

Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома - РИА Новости, 20.10.2024

Песков рассказал, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома

Отношения президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, они позволяют в неформальной обстановке... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:53

2024-10-20T21:53

2024-10-20T22:10

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отношения президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна доверительные и дружеские, они позволяют в неформальной обстановке обсуждать разные вопросы, поэтому российский лидер принимал гостя у себя дома, в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Аль Нахайян прибыл в Москву в воскресенье. В Ново-Огарево прошла неформальная часть переговоров, официальные переговоры запланированы на понедельник."Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. И эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, почему встреча проходит у президента РФ дома, видеокомментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.Он подчеркнул, что при таком формате лидеры пользуются случаем, чтобы "под камеры, как говорится, сказать несколько слов", далее следует свободное общение."Как правило, за ужином, за обедом, иногда бывает за завтраком, но, конечно, это не ради еды. Это именно ради того, чтобы спокойно, с глазу на глаз, обсуждать самые серьезные вопросы", - добавил Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оаэ, владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, москва, саммит брикс в казани в 2024 году, павел зарубин