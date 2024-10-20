https://ria.ru/20241020/putin-1979021296.html

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за визит в Россию

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за визит в Россию - РИА Новости, 20.10.2024

Путин поблагодарил лидера ОАЭ за визит в Россию

Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:20

2024-10-20T20:20

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за визит в Москву, отметив, что отношения между двумя странами соответствуют уровню стратегического партнерства. "Позвольте вас сердечно поприветствовать в Москве. <...> Мы все — члены делегации России — вспоминаем последний визит в вашу страну (в 2023 году. — Прим. ред.). В ходе сегодняшнего неформального общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим вопросам", — обратился Путин к Аль Нахайяну за неформальным ужином в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.Путин подчеркнул, что очень рад видеть лидера ОАЭ. Он также поблагодарил Аль Нахайяна за прибытие на неформальный ужин — руководители двух стран встретились за сутки до старта официального визита в Россию президента ОАЭ. Путин отметил, что у них теперь есть возможность обсудить актуальные вопросы в неформальной, домашней обстановке."Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", — сказал российский лидер.При этом он отметил, что за семь месяцев этого года показатель скорректировался в сторону понижения. Глава государства уточнил, что лидеры обсудят этот вопрос, также эту тему должны рассмотреть на уровне межправкомиссии. "Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", — подчеркнул Путин.Президент России добавил, что взаимные инвестиции между двумя странами достигли семи миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму два миллиарда долларов. Кроме того, глава государства отметил рост туризма между странами, развитие сотрудничества в культуре и образовании.В свою очередь, Аль Нахайян также указал на успешное развитие сотрудничества между Россией и ОАЭ."Вы упомянули о том, что товарооборот между нашими странами за последнее время не достиг того уровня, какой мы хотели. Но мой визит в Россию — большое доказательство того, что нас и впереди ожидает многое", — сказал он.Глава ОАЭ также отметил, что личные отношения между лидерами двух стран позволяют им решать очень много вопросов.Кроме того, Путин рассказал, что главы государств обсудят и международную повестку, в частности, обстановку на Ближнем Востоке. Российский лидер назвал ситуацию в регионе очень сложной.Глава государства также добавил, что проинформирует своего коллегу о других непростых ситуациях, которые напрямую касаются России, прежде всего о конфликте на Украине.При этом он поблагодарил Аль Нахайяна за помощь ОАЭ в решении гуманитарных вопросов по кризису в постсоветской республике."Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными. <...> Имею в виду и последний обмен", — подчеркнул Путин.Помимо этого, российский лидер анонсировал, что завтра посетит вместе с президентом ОАЭ одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с участием ближневосточной страны.

https://ria.ru/20241020/putin-1979015592.html

https://ria.ru/20241018/rossija-1978805475.html

https://ria.ru/20241020/oae-1979005744.html

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Неформальная встреча Путина с президентом ОАЭ Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном 8788479 20.10.2024 20 октября 2024. Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево. Михаил Метцель / POOL 2024-10-20T20:20 true PT9M42S

Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево 2024-10-20T20:20 true PT0M50S

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