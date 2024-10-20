https://ria.ru/20241020/putin-1979018248.html

Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:05

2024-10-20T20:05

2024-10-20T21:17

россия

оаэ

владимир путин

москва

мухаммед бен заид аль нахайян

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979016973_4:0:950:532_1920x0_80_0_0_3904da20e45352e2ef8dd5bfaa1c9e46.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин."Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", - сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль."Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", - добавил российский лидер.Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире. РФ, в частности, экспортирует в ОАЭ золото, алмазы, нефтепродукты, импортирует легковые автомобили, агрегаты, устройства для сельского хозяйства.

https://ria.ru/20241020/putin-1979021296.html

россия

оаэ

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево 2024-10-20T20:05 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оаэ, владимир путин, москва, мухаммед бен заид аль нахайян, экономика