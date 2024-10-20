Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 20.10.2024 (обновлено: 21:17 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/putin-1979018248.html
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:05
2024-10-20T21:17
россия
оаэ
владимир путин
москва
мухаммед бен заид аль нахайян
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979016973_4:0:950:532_1920x0_80_0_0_3904da20e45352e2ef8dd5bfaa1c9e46.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин."Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", - сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль."Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", - добавил российский лидер.Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире. РФ, в частности, экспортирует в ОАЭ золото, алмазы, нефтепродукты, импортирует легковые автомобили, агрегаты, устройства для сельского хозяйства.
https://ria.ru/20241020/putin-1979021296.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T20:05
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979016973_122:0:831:532_1920x0_80_0_0_857da280296a1d4315d94490cdc40570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, владимир путин, москва, мухаммед бен заид аль нахайян, экономика
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Москва, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Экономика
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

Путин: товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года

© Кремль. Новости/TelegramНеформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Кремль. Новости/Telegram
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", - сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.
Неформальная встреча Путина с президентом ОАЭ Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Путин поблагодарил лидера ОАЭ за визит в Россию
Вчера, 20:20
"Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", - добавил российский лидер.
Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.
ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире. РФ, в частности, экспортирует в ОАЭ золото, алмазы, нефтепродукты, импортирует легковые автомобили, агрегаты, устройства для сельского хозяйства.
 
РоссияОАЭВладимир ПутинМоскваМухаммед бен Заид Аль НахайянЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала