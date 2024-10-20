https://ria.ru/20241020/putin-1979018248.html
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:05
2024-10-20T20:05
2024-10-20T21:17
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин."Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", - сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль."Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", - добавил российский лидер.Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире. РФ, в частности, экспортирует в ОАЭ золото, алмазы, нефтепродукты, импортирует легковые автомобили, агрегаты, устройства для сельского хозяйства.
https://ria.ru/20241020/putin-1979021296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T20:05
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, москва, мухаммед бен заид аль нахайян, экономика
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Москва, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Экономика
Путин оценил рост товарооборота между Россией и ОАЭ
Путин: товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года
НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза", - сказал российский лидер на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.
"Правда, за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии. Тем не менее отношения развиваются по всем направлениям", - добавил российский лидер.
Президент России добавил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 миллиардов долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 миллиарда долларов.
ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире. РФ, в частности, экспортирует в ОАЭ золото, алмазы, нефтепродукты, импортирует легковые автомобили, агрегаты, устройства для сельского хозяйства.