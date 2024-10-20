https://ria.ru/20241020/putin-1979017546.html
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной - РИА Новости, 20.10.2024
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:00
2024-10-20T20:00
2024-10-20T20:48
ближний восток
владимир путин
в мире
россия
оаэ
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию."В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная", - анонсировал российский лидер.Со своей стороны глава ОАЭ подтвердил готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. "Очень много тем и вопросов, которые мы сегодня совместно с вами обсудим. Например, это Ближний Восток. Я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим это более детально", - сказал шейх Мухаммед.
ближний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево
2024-10-20T20:00
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ближний восток, владимир путин, в мире, россия, оаэ, видео
Ближний Восток, Владимир Путин, В мире, Россия, ОАЭ
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию.
2024-10-20T20:00
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PT0M50S
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной
Путин в беседе с лидером ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной
НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию.
«
"В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная", - анонсировал российский лидер.
Со своей стороны глава ОАЭ подтвердил готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. "Очень много тем и вопросов, которые мы сегодня совместно с вами обсудим. Например, это Ближний Восток. Я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим это более детально", - сказал шейх Мухаммед.