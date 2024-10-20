https://ria.ru/20241020/putin-1979017546.html

Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной

Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной - РИА Новости, 20.10.2024

Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке очень сложной

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:00

2024-10-20T20:00

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ближний восток

владимир путин

в мире

россия

оаэ

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной и предложил своему визави обсудить ситуацию."В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная", - анонсировал российский лидер.Со своей стороны глава ОАЭ подтвердил готовность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. "Очень много тем и вопросов, которые мы сегодня совместно с вами обсудим. Например, это Ближний Восток. Я надеюсь, что мы сегодня с вами обсудим это более детально", - сказал шейх Мухаммед.

ближний восток

россия

оаэ

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Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево Кремль показал кадры неформальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево 2024-10-20T20:00 true PT0M50S

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Наталья Макарова

ближний восток, владимир путин, в мире, россия, оаэ, видео