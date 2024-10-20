https://ria.ru/20241020/putin-1979017194.html
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах - РИА Новости, 20.10.2024
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах
Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, посетит вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном одно из... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:59
2024-10-20T19:59
2024-10-20T20:16
оаэ
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владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, посетит вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном одно из образовательных учреждений."Сейчас не буду вдаваться в детали, но завтра мы поговорим об этом подробно и посетим еще одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с вашим участием", - сказал российский лидер.
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оаэ, россия, владимир путин
ОАЭ, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах на 21 октября