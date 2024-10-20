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Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах - РИА Новости, 20.10.2024
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19:59 20.10.2024 (обновлено: 20:16 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/putin-1979017194.html
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах - РИА Новости, 20.10.2024
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах
Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, посетит вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном одно из... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:59
2024-10-20T20:16
оаэ
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, посетит вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном одно из образовательных учреждений."Сейчас не буду вдаваться в детали, но завтра мы поговорим об этом подробно и посетим еще одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с вашим участием", - сказал российский лидер.
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оаэ, россия, владимир путин
ОАЭ, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах

Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах на 21 октября

© Кремль. Новости/TelegramНеформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Кремль. Новости/Telegram
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, посетит вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном одно из образовательных учреждений.
"Сейчас не буду вдаваться в детали, но завтра мы поговорим об этом подробно и посетим еще одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с вашим участием", - сказал российский лидер.
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Неформальная встреча Путина с президентом ОАЭ. Трансляция
Вчера, 20:09
 
ОАЭРоссияВладимир Путин
 
 
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