https://ria.ru/20241020/putin-1979017194.html

Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах

Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах - РИА Новости, 20.10.2024

Путин рассказал о совместных с президентом ОАЭ планах

Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, посетит вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном одно из... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:59

2024-10-20T19:59

2024-10-20T20:16

оаэ

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 20 октября - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал, что в понедельник, 21 октября, посетит вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном одно из образовательных учреждений."Сейчас не буду вдаваться в детали, но завтра мы поговорим об этом подробно и посетим еще одно из образовательных учреждений, которое развивается в том числе с вашим участием", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20241020/vstrecha-1979019072.html

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оаэ, россия, владимир путин