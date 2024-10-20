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Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках - РИА Новости, 20.10.2024
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19:54 20.10.2024 (обновлено: 20:47 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/putin-1979015592.html
Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках
Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках - РИА Новости, 20.10.2024
Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян пришел на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в кроссовках. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:54
2024-10-20T20:47
россия
оаэ
санкт-петербург
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян пришел на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в кроссовках.Неформальный ужин прошел в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Аль Нахайян пришел на встречу в кроссовках.Российский лидер был одет в деловой костюм.Президент ОАЭ традиционно надевает кроссовки на публичные мероприятия. Аналогичный выбор обуви Аль Нахайян делал и в ходе посещения Санкт-Петербурга в 2023 году.
https://ria.ru/20241020/putin-1979020095.html
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россия, оаэ, санкт-петербург, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин
Россия, ОАЭ, Санкт-Петербург, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин
Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

Президент ОАЭ Аль Нахайян пришел на неформальную встречу с Путиным в кроссовках

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Ново-Огарево
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян пришел на неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в кроссовках.
Неформальный ужин прошел в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Аль Нахайян пришел на встречу в кроссовках.
Российский лидер был одет в деловой костюм.
Президент ОАЭ традиционно надевает кроссовки на публичные мероприятия. Аналогичный выбор обуви Аль Нахайян делал и в ходе посещения Санкт-Петербурга в 2023 году.
Неформальная встреча Президента РФ Владимира Путина с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Ново-Огарёве - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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РоссияОАЭСанкт-ПетербургМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир Путин
 
 
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