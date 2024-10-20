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Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2024
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19:50 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/putin-1979014424.html
Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин
Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2024
Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин
Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:50
2024-10-20T19:50
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в РФ, он отметил, что программа мероприятий весьма насыщенна и разнообразна. "Хотел бы поприветствовать вас по случаю открытия Дней культуры Киргизии. Мы искренне рады принимать в России деятелей искусств, творческие коллективы ученых и общественных деятелей из дружественной Киргизии", - сказал Путин. Он отметил, что программа мероприятий Дней культуры весьма насыщенна и разнообразна. В нее входит фестиваль киргизского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Киргизии, театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических и фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран. "Уверен, что все запланированные мероприятия пройдут успешно, а главное позволят жителям нашей страны больше узнать о богатой культуре, глубоких традициях и современной жизни Киргизии", - отметил президент РФ. Он также напомнил, что в эти дни сто лет назад, в октябре 1924 года, в РСФСР постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета советов была образована Кара-Киргизская автономная область. По словам президента РФ, это решение, по сути, положило начало консолидации киргизской нации, формированию ее территориальной и культурной общности в рамках единого административного образования. Впоследствии, в декабре 1936 года, была создана Киргизская Советская Социалистическая Республика. Масштабные советские программы индустриализации стимулировали динамичное развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, добавил президент РФ. Тогда же создавалась и система образования от начального до высшего, кардинальные преобразования произошли и в сфере культуры. "Неоценим вклад жителей Киргизии, как и всего многонационального советского народа, в Победу в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах, более 150 тысяч киргизских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 74 удостоены звания Героя Советского Союз", - заметил Путин. Сегодня РФ и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, добавил российский президент, страны эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах. "Россия входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии. И конечно, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнёрства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Хотел бы от души поздравить всех вас с открытием Дней культуры Киргизии в России и, конечно, пожелать братскому киргизскому народу благополучия и процветания", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html
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россия, киргизия, рсфср, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, одкб
Россия, Киргизия, РСФСР, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ
Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин

Путин назвал программу Дней культуры Киргизии в РФ насыщенной и разнообразной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в РФ, он отметил, что программа мероприятий весьма насыщенна и разнообразна.
«
"Хотел бы поприветствовать вас по случаю открытия Дней культуры Киргизии. Мы искренне рады принимать в России деятелей искусств, творческие коллективы ученых и общественных деятелей из дружественной Киргизии", - сказал Путин.
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Он отметил, что программа мероприятий Дней культуры весьма насыщенна и разнообразна. В нее входит фестиваль киргизского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Киргизии, театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических и фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран.
"Уверен, что все запланированные мероприятия пройдут успешно, а главное позволят жителям нашей страны больше узнать о богатой культуре, глубоких традициях и современной жизни Киргизии", - отметил президент РФ.
Он также напомнил, что в эти дни сто лет назад, в октябре 1924 года, в РСФСР постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета советов была образована Кара-Киргизская автономная область. По словам президента РФ, это решение, по сути, положило начало консолидации киргизской нации, формированию ее территориальной и культурной общности в рамках единого административного образования. Впоследствии, в декабре 1936 года, была создана Киргизская Советская Социалистическая Республика.
Масштабные советские программы индустриализации стимулировали динамичное развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, добавил президент РФ. Тогда же создавалась и система образования от начального до высшего, кардинальные преобразования произошли и в сфере культуры.
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"Неоценим вклад жителей Киргизии, как и всего многонационального советского народа, в Победу в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах, более 150 тысяч киргизских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 74 удостоены звания Героя Советского Союз", - заметил Путин.
Сегодня РФ и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, добавил российский президент, страны эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах.
"Россия входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии. И конечно, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнёрства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
Хотел бы от души поздравить всех вас с открытием Дней культуры Киргизии в России и, конечно, пожелать братскому киргизскому народу благополучия и процветания", - подчеркнул Путин.
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