https://ria.ru/20241020/putin-1979014424.html
Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин
Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2024
Россия рада принимать деятелей искусств из Киргизии, заявил Путин
Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:50
2024-10-20T19:50
2024-10-20T19:50
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в РФ, он отметил, что программа мероприятий весьма насыщенна и разнообразна. "Хотел бы поприветствовать вас по случаю открытия Дней культуры Киргизии. Мы искренне рады принимать в России деятелей искусств, творческие коллективы ученых и общественных деятелей из дружественной Киргизии", - сказал Путин. Он отметил, что программа мероприятий Дней культуры весьма насыщенна и разнообразна. В нее входит фестиваль киргизского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Киргизии, театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических и фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран. "Уверен, что все запланированные мероприятия пройдут успешно, а главное позволят жителям нашей страны больше узнать о богатой культуре, глубоких традициях и современной жизни Киргизии", - отметил президент РФ. Он также напомнил, что в эти дни сто лет назад, в октябре 1924 года, в РСФСР постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета советов была образована Кара-Киргизская автономная область. По словам президента РФ, это решение, по сути, положило начало консолидации киргизской нации, формированию ее территориальной и культурной общности в рамках единого административного образования. Впоследствии, в декабре 1936 года, была создана Киргизская Советская Социалистическая Республика. Масштабные советские программы индустриализации стимулировали динамичное развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, добавил президент РФ. Тогда же создавалась и система образования от начального до высшего, кардинальные преобразования произошли и в сфере культуры. "Неоценим вклад жителей Киргизии, как и всего многонационального советского народа, в Победу в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах, более 150 тысяч киргизских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 74 удостоены звания Героя Советского Союз", - заметил Путин. Сегодня РФ и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, добавил российский президент, страны эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах. "Россия входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии. И конечно, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнёрства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Хотел бы от души поздравить всех вас с открытием Дней культуры Киргизии в России и, конечно, пожелать братскому киргизскому народу благополучия и процветания", - подчеркнул Путин.
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https://ria.ru/20241016/kirgiziya-1978261219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, рсфср, владимир путин, евразийский экономический союз, снг, одкб
Россия, Киргизия, РСФСР, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия рада принимать деятелей искусств, творческие коллективы, ученых и общественных деятелей из Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в РФ, он отметил, что программа мероприятий весьма насыщенна и разнообразна.
«
"Хотел бы поприветствовать вас по случаю открытия Дней культуры Киргизии. Мы искренне рады принимать в России деятелей искусств, творческие коллективы ученых и общественных деятелей из дружественной Киргизии", - сказал Путин.
Он отметил, что программа мероприятий Дней культуры весьма насыщенна и разнообразна. В нее входит фестиваль киргизского кино, выставки Национального исторического музея и Союза художников Киргизии, театральные спектакли, гастроли эстрадно-симфонических и фольклорных оркестров, презентации книг, форум интеллигенции двух стран.
"Уверен, что все запланированные мероприятия пройдут успешно, а главное позволят жителям нашей страны больше узнать о богатой культуре, глубоких традициях и современной жизни Киргизии", - отметил президент РФ.
Он также напомнил, что в эти дни сто лет назад, в октябре 1924 года, в РСФСР
постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета советов была образована Кара-Киргизская автономная область. По словам президента РФ, это решение, по сути, положило начало консолидации киргизской нации, формированию ее территориальной и культурной общности в рамках единого административного образования. Впоследствии, в декабре 1936 года, была создана Киргизская Советская Социалистическая Республика.
Масштабные советские программы индустриализации стимулировали динамичное развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, добавил президент РФ. Тогда же создавалась и система образования от начального до высшего, кардинальные преобразования произошли и в сфере культуры.
"Неоценим вклад жителей Киргизии, как и всего многонационального советского народа, в Победу в Великой Отечественной войне. За мужество и отвагу, проявленные на фронтах, более 150 тысяч киргизских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 74 удостоены звания Героя Советского Союз", - заметил Путин.
Сегодня РФ и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, добавил российский президент, страны эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС
, СНГ
, ОДКБ
, ШОС
и в других международных структурах.
"Россия входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии. И конечно, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнёрства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
Хотел бы от души поздравить всех вас с открытием Дней культуры Киргизии в России и, конечно, пожелать братскому киргизскому народу благополучия и процветания", - подчеркнул Путин.