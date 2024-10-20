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Путин проведет совещание с членами Совета безопасности - РИА Новости, 20.10.2024
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14:00 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/putin-1978981366.html
Путин проведет совещание с членами Совета безопасности
Путин проведет совещание с членами Совета безопасности - РИА Новости, 20.10.2024
Путин проведет совещание с членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет традиционное совещание с членами Совета безопасности, основным же ее событием станет саммит БРИКС в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:00
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казань
россия
москва
владимир путин
павел зарубин
брикс
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет традиционное совещание с членами Совета безопасности, основным же ее событием станет саммит БРИКС в Казани, в рамках которого глава государства проведёт почти два десятка встреч с иностранными лидерами. "Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности. Но главное событие предстоящей недели, конечно, саммит БРИКС", - говорится в Telegram-канале автора передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1 Павла Зарубина. На полях саммита БРИКС также состоится марафон двусторонних встреч Путина с приехавшими в Казань иностранными лидерами. Как говорил сам глава государства, таких встреч запланировано 17. Начиная с воскресенья, с визитом в Москве будет президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. В понедельник состоятся официальные переговоры, а в воскресенье вечером общение лидеров пройдет в неформальной обстановке в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево.
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казань, россия, москва, владимир путин, павел зарубин, брикс, саммит брикс
Казань, Россия, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин проведет совещание с членами Совета безопасности

Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет традиционное совещание с членами Совета безопасности, основным же ее событием станет саммит БРИКС в Казани, в рамках которого глава государства проведёт почти два десятка встреч с иностранными лидерами.
"Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности. Но главное событие предстоящей недели, конечно, саммит БРИКС", - говорится в Telegram-канале автора передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1 Павла Зарубина.
На полях саммита БРИКС также состоится марафон двусторонних встреч Путина с приехавшими в Казань иностранными лидерами. Как говорил сам глава государства, таких встреч запланировано 17.
Начиная с воскресенья, с визитом в Москве будет президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. В понедельник состоятся официальные переговоры, а в воскресенье вечером общение лидеров пройдет в неформальной обстановке в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства
Вчера, 09:12
 
КазаньРоссияМоскваВладимир ПутинПавел ЗарубинБРИКССаммит БРИКС
 
 
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