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В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал - РИА Новости, 20.10.2024
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04:12 20.10.2024 (обновлено: 09:32 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/putin-1978940650.html
В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал
В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал - РИА Новости, 20.10.2024
В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал
На встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев, чем... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T04:12
2024-10-20T09:32
россия
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев, чем послал сильный сигнал коллективному Западу, к такому выводу пришло турецкое издание dikGAZETE.&quot;Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: &quot;НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств&quot;, — передает издание слова российского лидера.Авторы материала полагают, что подобные слова, произнесенные с улыбкой, в действительности служат сигналом и наносят сильнейший удар по недоброжелателям, так как множество западных политиков следят "за каждым шагом" Путина и стараются выставить его слабым и робким, в то время как российский лидер часто делает уверенные заявления с "многозначительной улыбкой".Улыбки Путина уже превратились в кошмар для Запада, говорится в материале.Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС состоялась в пятницу. Глава государства, в частности, выразил готовность к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле. Он также заверил, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия, а также выразил уверенность в том, что спецоперация закончится победой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/putin-1970817706.html
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россия, украина, стамбул, владимир путин, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал

DikGAZETE: улыбка Путина при словах о войне с НАТО нанесла удар по Западу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев, чем послал сильный сигнал коллективному Западу, к такому выводу пришло турецкое издание dikGAZETE.
«

"Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", — передает издание слова российского лидера.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Турции раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу в выступлении на ВЭФ
5 сентября, 13:46

Авторы материала полагают, что подобные слова, произнесенные с улыбкой, в действительности служат сигналом и наносят сильнейший удар по недоброжелателям, так как множество западных политиков следят "за каждым шагом" Путина и стараются выставить его слабым и робким, в то время как российский лидер часто делает уверенные заявления с "многозначительной улыбкой".

Улыбки Путина уже превратились в кошмар для Запада, говорится в материале.
Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС состоялась в пятницу. Глава государства, в частности, выразил готовность к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле. Он также заверил, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия, а также выразил уверенность в том, что спецоперация закончится победой России.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Это не предотвратить". Запад послал Зеленскому фатальный сигнал
20 августа, 08:00
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинБРИКСНАТОСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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