https://ria.ru/20241020/putin-1978940650.html

В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал

В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал - РИА Новости, 20.10.2024

В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал

На встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев, чем... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T04:12

2024-10-20T04:12

2024-10-20T09:32

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев, чем послал сильный сигнал коллективному Западу, к такому выводу пришло турецкое издание dikGAZETE."Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", — передает издание слова российского лидера.Авторы материала полагают, что подобные слова, произнесенные с улыбкой, в действительности служат сигналом и наносят сильнейший удар по недоброжелателям, так как множество западных политиков следят "за каждым шагом" Путина и стараются выставить его слабым и робким, в то время как российский лидер часто делает уверенные заявления с "многозначительной улыбкой".Улыбки Путина уже превратились в кошмар для Запада, говорится в материале.Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС состоялась в пятницу. Глава государства, в частности, выразил готовность к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле. Он также заверил, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия, а также выразил уверенность в том, что спецоперация закончится победой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240905/putin-1970817706.html

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россия, украина, стамбул, владимир путин, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году