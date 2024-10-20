В Турции увидели в улыбке Путина важный сигнал
DikGAZETE: улыбка Путина при словах о войне с НАТО нанесла удар по Западу
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС президент России Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев, чем послал сильный сигнал коллективному Западу, к такому выводу пришло турецкое издание dikGAZETE.
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"Во время встречи Путин улыбнулся и сказал: "НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих войск в интересах третьих государств", — передает издание слова российского лидера.
Авторы материала полагают, что подобные слова, произнесенные с улыбкой, в действительности служат сигналом и наносят сильнейший удар по недоброжелателям, так как множество западных политиков следят "за каждым шагом" Путина и стараются выставить его слабым и робким, в то время как российский лидер часто делает уверенные заявления с "многозначительной улыбкой".
Улыбки Путина уже превратились в кошмар для Запада, говорится в материале.
Встреча Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС состоялась в пятницу. Глава государства, в частности, выразил готовность к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле. Он также заверил, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия, а также выразил уверенность в том, что спецоперация закончится победой России.
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"Это не предотвратить". Запад послал Зеленскому фатальный сигнал
20 августа, 08:00