https://ria.ru/20241020/prokurory-1979030566.html
На Украине проверят прокуроров с инвалидностью
На Украине проверят прокуроров с инвалидностью - РИА Новости, 20.10.2024
На Украине проверят прокуроров с инвалидностью
Более 60 прокуроров Хмельницкой области Украины имеют группу инвалидности, те, в отношении которых есть сомнения в добросовестности ее оформления, должны... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:44
2024-10-20T21:44
2024-10-20T21:44
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хмельницкая область
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алексей гончаренко
алексей олейник
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более 60 прокуроров Хмельницкой области Украины имеют группу инвалидности, те, в отношении которых есть сомнения в добросовестности ее оформления, должны добровольно пройти повторное обследование, заявил генпрокурор страны Андрей Костин. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили об увольнении руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника. "Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области является очень высокой... Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств", - приводит слова Костина Telegram-канал офиса генпрокурора. По его словам, после скандала с оформлением прокурорами инвалидности ведется масштабное служебное расследование. На данный момент установлено, что 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность, 50 из них получили ее до февраля 2022 года. "Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем. Поддерживаю инициативу министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы", - добавил Костин.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977034693.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина, россия, алексей гончаренко, алексей олейник, верховная рада украины
В мире, Хмельницкая область, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Алексей Олейник, Верховная Рада Украины
На Украине проверят прокуроров с инвалидностью
Костин: оформившие инвалидность прокуроры на Украине должны пройти обследование
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Более 60 прокуроров Хмельницкой области Украины имеют группу инвалидности, те, в отношении которых есть сомнения в добросовестности ее оформления, должны добровольно пройти повторное обследование, заявил
генпрокурор страны Андрей Костин.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
(внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов) 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили об увольнении руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника
.
"Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области является очень высокой... Я считаю, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств", - приводит слова Костина Telegram-канал офиса генпрокурора.
По его словам, после скандала с оформлением прокурорами инвалидности ведется масштабное служебное расследование. На данный момент установлено, что 61 прокурор Хмельницкой области имеет инвалидность, 50 из них получили ее до февраля 2022 года.
"Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем. Поддерживаю инициативу министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы", - добавил Костин.