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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 20.10.2024
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08:51 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/pridnestrove-1978952647.html
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 20.10.2024
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья
Пока у руля в Кишиневе находится президент Майя Санду, рассчитывать на позитивное развитие событий вокруг Приднестровья не приходится, заявил РИА Новости доцент РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:51
2024-10-20T08:51
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
василий тарлев
ион кику
наша партия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока у руля в Кишиневе находится президент Майя Санду, рассчитывать на позитивное развитие событий вокруг Приднестровья не приходится, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Кому-то очень важно поддерживать в регионе нестабильность, чтобы в случае форс-мажоров использовать региональный конфликт в своих геополитических целях. Когда у руля в Кишиневе находится прозападная марионетка, рассчитывать на позитив, особенно в нынешней ситуации, конечно, не приходится. И пока она у власти, экспертам приходится гадать, начнется ли война на Днестре или нет", - сказал он. Он отметил, что теоретически никто не может помешать двум сторонам конструктивно решать их текущие проблемы и постепенно приближаться к политическому урегулированию, однако на практике, конечно, все происходит иначе. В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241012/moldaviya-1977736800.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Василий Тарлев, Ион Кику, Наша партия
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья

Шорников: ситуация в Приднестровье останется напряженной, пока Санду у власти

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока у руля в Кишиневе находится президент Майя Санду, рассчитывать на позитивное развитие событий вокруг Приднестровья не приходится, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"Кому-то очень важно поддерживать в регионе нестабильность, чтобы в случае форс-мажоров использовать региональный конфликт в своих геополитических целях. Когда у руля в Кишиневе находится прозападная марионетка, рассчитывать на позитив, особенно в нынешней ситуации, конечно, не приходится. И пока она у власти, экспертам приходится гадать, начнется ли война на Днестре или нет", - сказал он.
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Он отметил, что теоретически никто не может помешать двум сторонам конструктивно решать их текущие проблемы и постепенно приближаться к политическому урегулированию, однако на практике, конечно, все происходит иначе.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуВасилий ТарлевИон КикуНаша партия
 
 
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