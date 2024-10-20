https://ria.ru/20241020/pridnestrove-1978952647.html

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья - РИА Новости, 20.10.2024

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг Приднестровья

Пока у руля в Кишиневе находится президент Майя Санду, рассчитывать на позитивное развитие событий вокруг Приднестровья не приходится, заявил РИА Новости доцент РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:51

2024-10-20T08:51

2024-10-20T08:51

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пока у руля в Кишиневе находится президент Майя Санду, рассчитывать на позитивное развитие событий вокруг Приднестровья не приходится, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Кому-то очень важно поддерживать в регионе нестабильность, чтобы в случае форс-мажоров использовать региональный конфликт в своих геополитических целях. Когда у руля в Кишиневе находится прозападная марионетка, рассчитывать на позитив, особенно в нынешней ситуации, конечно, не приходится. И пока она у власти, экспертам приходится гадать, начнется ли война на Днестре или нет", - сказал он. Он отметил, что теоретически никто не может помешать двум сторонам конструктивно решать их текущие проблемы и постепенно приближаться к политическому урегулированию, однако на практике, конечно, все происходит иначе. В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241012/moldaviya-1977736800.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, василий тарлев, ион кику, наша партия