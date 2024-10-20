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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 20.10.2024 (обновлено: 23:28 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/postradavshiy-1979036496.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия - РИА Новости, 20.10.2024
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия
Охранник сельскохозяйственного предприятия ранен при атаке украинского БПЛА в Белгородской области, ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта региона,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:16
2024-10-20T23:28
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
шебекино
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Охранник сельскохозяйственного предприятия ранен при атаке украинского БПЛА в Белгородской области, ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. &quot;В Борисовском районе, в селе Грузское, беспилотник нанёс удар по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал охранник. Мужчину с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба&quot;, - написал он.Гладков уточнил, что ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта. Помимо села Грузского, под атаку попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, где повреждены частные дома, надворные постройки, один легковой автомобиль, а также сило Тишанка Волоконовского района, которое подверглось артобстрелу и атакам с помощью дронов-камикадзе. Здесь повреждены частные дома, социальный объект, газопровод.По его словам, информация о последствиях уточняется, администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
белгородская область
украина
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Шебекино
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия

Гладков: при атаке беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Охранник сельскохозяйственного предприятия ранен при атаке украинского БПЛА в Белгородской области, ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"В Борисовском районе, в селе Грузское, беспилотник нанёс удар по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал охранник. Мужчину с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба", - написал он.

Гладков уточнил, что ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта. Помимо села Грузского, под атаку попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, где повреждены частные дома, надворные постройки, один легковой автомобиль, а также сило Тишанка Волоконовского района, которое подверглось артобстрелу и атакам с помощью дронов-камикадзе. Здесь повреждены частные дома, социальный объект, газопровод.
По его словам, информация о последствиях уточняется, администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныШебекино
 
 
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