https://ria.ru/20241020/postradavshiy-1979036496.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия - РИА Новости, 20.10.2024

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия

Охранник сельскохозяйственного предприятия ранен при атаке украинского БПЛА в Белгородской области, ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта региона,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:16

2024-10-20T23:16

2024-10-20T23:28

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

шебекино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Охранник сельскохозяйственного предприятия ранен при атаке украинского БПЛА в Белгородской области, ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Борисовском районе, в селе Грузское, беспилотник нанёс удар по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал охранник. Мужчину с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба", - написал он.Гладков уточнил, что ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта. Помимо села Грузского, под атаку попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, где повреждены частные дома, надворные постройки, один легковой автомобиль, а также сило Тишанка Волоконовского района, которое подверглось артобстрелу и атакам с помощью дронов-камикадзе. Здесь повреждены частные дома, социальный объект, газопровод.По его словам, информация о последствиях уточняется, администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

белгородская область

украина

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, шебекино