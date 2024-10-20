В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал охранник сельхозпредприятия
Гладков: при атаке беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Охранник сельскохозяйственного предприятия ранен при атаке украинского БПЛА в Белгородской области, ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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"В Борисовском районе, в селе Грузское, беспилотник нанёс удар по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал охранник. Мужчину с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба", - написал он.
Гладков уточнил, что ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта. Помимо села Грузского, под атаку попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, где повреждены частные дома, надворные постройки, один легковой автомобиль, а также сило Тишанка Волоконовского района, которое подверглось артобстрелу и атакам с помощью дронов-камикадзе. Здесь повреждены частные дома, социальный объект, газопровод.
По его словам, информация о последствиях уточняется, администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток.
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