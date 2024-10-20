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Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75 - РИА Новости, 20.10.2024
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16:54 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/politsiya-1978998288.html
Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75
Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75 - РИА Новости, 20.10.2024
Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75
Количество нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло с 34 до 75, сообщает пресс-служба полиции республики. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:54
2024-10-20T16:54
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Количество нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло с 34 до 75, сообщает пресс-служба полиции республики. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. Полиция Молдавии опубликовала в своем Telegram-канале таблицу со случаями нарушений, отметив, что их число выросло до 75. Исходя из этих данных, полиция зафиксировала 14 случаев фотографирования избирательного бюллетеня, 10 случаев агитации, восемь случаев незаконной перевозки избирателей и шесть случаев их подкупа. Правоохранители отмечают, что данные обо всех нарушениях передаются в Центризбирком страны. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/vybory-1978995988.html
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в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75

Полиция в Молдавии выявила 75 нарушений на избирательных участках

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Женщина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Количество нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло с 34 до 75, сообщает пресс-служба полиции республики.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
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Полиция Молдавии опубликовала в своем Telegram-канале таблицу со случаями нарушений, отметив, что их число выросло до 75. Исходя из этих данных, полиция зафиксировала 14 случаев фотографирования избирательного бюллетеня, 10 случаев агитации, восемь случаев незаконной перевозки избирателей и шесть случаев их подкупа. Правоохранители отмечают, что данные обо всех нарушениях передаются в Центризбирком страны.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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В миреМолдавияМайя СандуРенато УсатыйНаша партияВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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