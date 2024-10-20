https://ria.ru/20241020/politsiya-1978998288.html

Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75

Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75 - РИА Новости, 20.10.2024

Число нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло до 75

Количество нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло с 34 до 75, сообщает пресс-служба полиции республики. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:54

2024-10-20T16:54

2024-10-20T16:54

в мире

молдавия

майя санду

ренато усатый

наша партия

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978969746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9662983687b9a45c5fc958eb112e1083.jpg

КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Количество нарушений на избирательных участках в Молдавии выросло с 34 до 75, сообщает пресс-служба полиции республики. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. Полиция Молдавии опубликовала в своем Telegram-канале таблицу со случаями нарушений, отметив, что их число выросло до 75. Исходя из этих данных, полиция зафиксировала 14 случаев фотографирования избирательного бюллетеня, 10 случаев агитации, восемь случаев незаконной перевозки избирателей и шесть случаев их подкупа. Правоохранители отмечают, что данные обо всех нарушениях передаются в Центризбирком страны. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/vybory-1978995988.html

https://ria.ru/20241020/narusheniya-1978994034.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024