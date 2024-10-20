https://ria.ru/20241020/podpole-1978948391.html
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 20.10.2024
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области
Место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:45
2024-10-20T07:45
2024-10-20T07:45
специальная военная операция на украине
жмеринка
винницкая область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23.25 (мск - ред.) был нанесен удар по пригороду Жмеринки (Винницкая область) в направлении пригорода Жуковцы. По словам Сопротивления, там было расположение военных, прикрытое ПВО", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html
жмеринка
винницкая область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жмеринка, винницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Жмеринка, Винницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области
Подпольщик Лебедев: ВС России поразили место дислокации ВСУ в Винницкой области