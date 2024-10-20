https://ria.ru/20241020/podpole-1978948391.html

Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области

Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 20.10.2024

Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области

Место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:45

2024-10-20T07:45

2024-10-20T07:45

специальная военная операция на украине

жмеринка

винницкая область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23.25 (мск - ред.) был нанесен удар по пригороду Жмеринки (Винницкая область) в направлении пригорода Жуковцы. По словам Сопротивления, там было расположение военных, прикрытое ПВО", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html

жмеринка

винницкая область

украина

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жмеринка, винницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины