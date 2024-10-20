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Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/podpole-1978948391.html
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области - РИА Новости, 20.10.2024
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области
Место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:45
2024-10-20T07:45
специальная военная операция на украине
жмеринка
винницкая область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23.25 (мск - ред.) был нанесен удар по пригороду Жмеринки (Винницкая область) в направлении пригорода Жуковцы. По словам Сопротивления, там было расположение военных, прикрытое ПВО", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241020/kharkov-1978943896.html
жмеринка
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жмеринка, винницкая область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Жмеринка, Винницкая область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подпольщик сообщил о поражении места дислокации ВСУ в Винницкой области

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили место дислокации ВСУ в Винницкой области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В 23.25 (мск - ред.) был нанесен удар по пригороду Жмеринки (Винницкая область) в направлении пригорода Жуковцы. По словам Сопротивления, там было расположение военных, прикрытое ПВО", - сообщил собеседник агентства.
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Подполье сообщило об ударах по Харькову, в городе ставят оцепление
05:54
 
Специальная военная операция на УкраинеЖмеринкаВинницкая областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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