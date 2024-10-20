https://ria.ru/20241020/plan-1978986049.html

Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным

Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным - РИА Новости, 20.10.2024

Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "плана победы" Владимира Зеленского абсолютно нереалистичным и неосуществимым. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:44

2024-10-20T14:44

2024-10-20T14:44

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

роберт фицо

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978526234_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_510926e0e1451402bc883efd2d3e6aa2.jpg

БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "плана победы" Владимира Зеленского абсолютно нереалистичным и неосуществимым. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "До сих пор были хотя бы попытки представлять "планы о мире", а господин Зеленский представил в Брюсселе не "план о мире", он назвал это "план победы", который среди прочего построен на том, что мы должны поставить (на Украину - ред.) ракеты средней и большой дальности, а он их бросит на Россию. Когда это слышали премьеры, так многие хватались за голову. Поэтому этот "план победы" и не упоминается в заключениях (саммита ЕС, который состоялся в Брюсселе - ред.). По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый", - сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье. Ранее Фицо говорил, что противоречивость "плана победы" Зеленского не позволила Европейскому совету занять определенную позицию по представленному Киевом документу. Премьер Словакии отмечал, что он по-прежнему против вступления Украины в НАТО. По словам Фицо, он понимает и уважает желание Киева стать членом альянса, но не считает это хорошей идеей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.

https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html

https://ria.ru/20241020/dotkom-1978951365.html

https://ria.ru/20241020/oruzhie-1978951573.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, роберт фицо, мария захарова, нато, евросоюз, европейский совет