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Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным - РИА Новости, 20.10.2024
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14:44 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/plan-1978986049.html
Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным
Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным - РИА Новости, 20.10.2024
Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "плана победы" Владимира Зеленского абсолютно нереалистичным и неосуществимым. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:44
2024-10-20T14:44
в мире
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БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "плана победы" Владимира Зеленского абсолютно нереалистичным и неосуществимым. Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "До сих пор были хотя бы попытки представлять "планы о мире", а господин Зеленский представил в Брюсселе не "план о мире", он назвал это "план победы", который среди прочего построен на том, что мы должны поставить (на Украину - ред.) ракеты средней и большой дальности, а он их бросит на Россию. Когда это слышали премьеры, так многие хватались за голову. Поэтому этот "план победы" и не упоминается в заключениях (саммита ЕС, который состоялся в Брюсселе - ред.). По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый", - сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье. Ранее Фицо говорил, что противоречивость "плана победы" Зеленского не позволила Европейскому совету занять определенную позицию по представленному Киевом документу. Премьер Словакии отмечал, что он по-прежнему против вступления Украины в НАТО. По словам Фицо, он понимает и уважает желание Киева стать членом альянса, но не считает это хорошей идеей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html
https://ria.ru/20241020/dotkom-1978951365.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, роберт фицо, мария захарова, нато, евросоюз, европейский совет
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз, Европейский совет
Премьер Словакии назвал "план победы" Зеленского нереалистичным

Фицо назвал "план победы" Зеленского нереалистичным и неосуществимым

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал "плана победы" Владимира Зеленского абсолютно нереалистичным и неосуществимым.
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
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"До сих пор были хотя бы попытки представлять "планы о мире", а господин Зеленский представил в Брюсселе не "план о мире", он назвал это "план победы", который среди прочего построен на том, что мы должны поставить (на Украину - ред.) ракеты средней и большой дальности, а он их бросит на Россию. Когда это слышали премьеры, так многие хватались за голову. Поэтому этот "план победы" и не упоминается в заключениях (саммита ЕС, который состоялся в Брюсселе - ред.). По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый", - сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье.
Ранее Фицо говорил, что противоречивость "плана победы" Зеленского не позволила Европейскому совету занять определенную позицию по представленному Киевом документу. Премьер Словакии отмечал, что он по-прежнему против вступления Украины в НАТО. По словам Фицо, он понимает и уважает желание Киева стать членом альянса, но не считает это хорошей идеей.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
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