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Житель Пензы разбил окно и украл сейф из офиса МФО - РИА Новости, 20.10.2024
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15:20 20.10.2024 (обновлено: 15:35 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/penza-1978989118.html
Житель Пензы разбил окно и украл сейф из офиса МФО
Житель Пензы разбил окно и украл сейф из офиса МФО - РИА Новости, 20.10.2024
Житель Пензы разбил окно и украл сейф из офиса МФО
Житель Пензы задержан по подозрению в хищении сейфа с деньгами из офиса микрофинансовой организации, куда он проник, разбив окно кирпичом, а затем уехал на... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:20
2024-10-20T15:35
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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в хищении сейфа с деньгами из офиса микрофинансовой организации, куда он проник, разбив окно кирпичом, а затем уехал на такси, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. В полицию поступило заявление от сотрудницы микрокредитной организации о краже металлического сейфа, в котором находились 90 тысяч рублей. По словам заявительницы, она обнаружила пропажу сейфа по прибытии в офис утром. "Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1976 года рождения. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал, что ночью, используя кирпич, он разбил стекло входной двери офиса и проник внутрь. Чтобы остаться незамеченным, злоумышленник разбил камеру видеонаблюдения. Для транспортировки похищенного подозреваемый использовал такси", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что полиция возбудила уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241009/seyf-1977086793.html
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происшествия, пенза, россия
Происшествия, Пенза, Россия
Житель Пензы разбил окно и украл сейф из офиса МФО

Жителя Пензы задержали по подозрению в краже сейфа с 90 тысячами рублей

© Фото : Полиция Пензенской области/TelegramПензенец кирпичом разбил окно офиса микрокредитной организации и похитил сейф с деньгами
Пензенец кирпичом разбил окно офиса микрокредитной организации и похитил сейф с деньгами - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Полиция Пензенской области/Telegram
Пензенец кирпичом разбил окно офиса микрокредитной организации и похитил сейф с деньгами
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САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в хищении сейфа с деньгами из офиса микрофинансовой организации, куда он проник, разбив окно кирпичом, а затем уехал на такси, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
В полицию поступило заявление от сотрудницы микрокредитной организации о краже металлического сейфа, в котором находились 90 тысяч рублей. По словам заявительницы, она обнаружила пропажу сейфа по прибытии в офис утром.
"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1976 года рождения. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал, что ночью, используя кирпич, он разбил стекло входной двери офиса и проник внутрь. Чтобы остаться незамеченным, злоумышленник разбил камеру видеонаблюдения. Для транспортировки похищенного подозреваемый использовал такси", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что полиция возбудила уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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