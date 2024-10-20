https://ria.ru/20241020/patriarkh-1978980395.html

Патриарх Кирилл призвал отразить атаки на Россию и Церковь

Патриарх Кирилл призвал отразить атаки на Россию и Церковь - РИА Новости, 20.10.2024

Патриарх Кирилл призвал отразить атаки на Россию и Церковь

Никакие силы, которые сегодня пытаются разрушить Россию и, в первую очередь, нападают на Церковь, не могут и не должны возыметь никакого успеха, они должны быть РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:43

2024-10-20T13:43

2024-10-20T13:43

религия

смоленск

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Никакие силы, которые сегодня пытаются разрушить Россию и, в первую очередь, нападают на Церковь, не могут и не должны возыметь никакого успеха, они должны быть отражены, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе в Смоленске. Патриарх Кирилл совершает 19-20 октября первосвятительский визит в Смоленскую епархию. "Никакие силы, которые сегодня пытаются разрушить нашу страну и, в первую очередь, нападают на Церковь нашу, не могут и не должны возыметь никакого успеха. Они должны быть отражены от жизни нашей, как героические наши предшественники отражали полки иноплеменные, хотящие захватить и погубить единый народ наш", - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе в Смоленске. Патриарх подчеркнул, что основа русского национального сознания – в вере, в ней источник патриотизма россиян, любовь и к большой Родине, и к малой. Патриарх отметил, что в Смоленске, где он служил архипастырем 25 лет, развивается церковная жизнь. "Совершенствуется церковная жизнь, открываются приходы, развиваются различные направления внебогослужебной деятельности, в том числе работа с молодёжью, что ещё раз скажу, является лично для меня приоритетным. Потому что от воспитания молодёжи зависит не только будущее Церкви, но, смело можно сказать, будущее страны нашей", - заключил предстоятель Русской православной церкви.

https://ria.ru/20240728/patriarkh-1962500741.html

https://ria.ru/20240609/rossiya-1951775828.html

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смоленск, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь