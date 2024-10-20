https://ria.ru/20241020/otvet-1978945310.html

"Выглядел глупо": Пушков высмеял загнанного в тупик Столтенберга

"Выглядел глупо": Пушков высмеял загнанного в тупик Столтенберга - РИА Новости, 20.10.2024

"Выглядел глупо": Пушков высмеял загнанного в тупик Столтенберга

Попытки НАТО оправдать военную угрозу со стороны Китая несостоятельны, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:49

2024-10-20T06:49

2024-10-20T07:01

китай

пекин

йенс столтенберг

алексей пушков

совет федерации рф

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Попытки НАТО оправдать военную угрозу со стороны Китая несостоятельны, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя интервью бывшего генсека альянса Йенса Столтенберга, в котором тот уклонился от ответа на соответствующий вопрос.Интервью Столтенберга журналисту норвежского телеканала NRK Яме Воласмалу вышло 25 сентября, когда он еще занимал пост генсека НАТО, однако в соцсетях внимание на него обратили только сейчас. Столтенберг не смог четко ответить на вопрос о военной угрозе для НАТО со стороны Китая, ограничившись лишь общими фразами о важности поддержания хороших отношений с Пекином."Бывший генсек НАТО не смог ответить на весьма простой вопрос журналиста: почему Запад считает Китай угрозой, если тот не осуществил ни одной военной интервенции за последние 40 лет. Столтенберг так и не сумел внятно ответить и выглядел весьма глупо", — прокомментировал его ответ Пушков.Сенатор выразил мнение, что Западу не выгодна политика, основанная на фактах, поэтому он делает все возможное, чтобы "установить контроль над информационным полем"."Западная доктрина вообще не выдерживает критики: за пределами либеральной информационной монополии в странах Запада и части незападного мира, она выглядит не менее беспомощно, чем сам Столтенберг. Без этого (информационного. — Прим. ред.) контроля Запад в своем нынешнем неолиберальном виде существовать не сможет. Информационная диктатура — неотъемлемое условие выживания неолиберальной "матрицы"", — резюмировал парламентарий.Ранее Алексей Пушков писал, что Запад уже давно лишился своих "идеалов", заменив их на агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, направленные на сохранение его гегемонии.

https://ria.ru/20241019/pushkov-1978898671.html

https://ria.ru/20241015/pushkov-1978050117.html

https://ria.ru/20241014/pushkov--1978043673.html

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, йенс столтенберг, алексей пушков, совет федерации рф, нато