"Выглядел глупо": Пушков высмеял загнанного в тупик Столтенберга
Пушков: Столтенберг выглядел глупо, избегая ответа на вопрос о китайской угрозе
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Попытки НАТО оправдать военную угрозу со стороны Китая несостоятельны, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя интервью бывшего генсека альянса Йенса Столтенберга, в котором тот уклонился от ответа на соответствующий вопрос.
Интервью Столтенберга журналисту норвежского телеканала NRK Яме Воласмалу вышло 25 сентября, когда он еще занимал пост генсека НАТО, однако в соцсетях внимание на него обратили только сейчас. Столтенберг не смог четко ответить на вопрос о военной угрозе для НАТО со стороны Китая, ограничившись лишь общими фразами о важности поддержания хороших отношений с Пекином.
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"Бывший генсек НАТО не смог ответить на весьма простой вопрос журналиста: почему Запад считает Китай угрозой, если тот не осуществил ни одной военной интервенции за последние 40 лет. Столтенберг так и не сумел внятно ответить и выглядел весьма глупо", — прокомментировал его ответ Пушков.
Сенатор выразил мнение, что Западу не выгодна политика, основанная на фактах, поэтому он делает все возможное, чтобы "установить контроль над информационным полем".
"Западная доктрина вообще не выдерживает критики: за пределами либеральной информационной монополии в странах Запада и части незападного мира, она выглядит не менее беспомощно, чем сам Столтенберг. Без этого (информационного. — Прим. ред.) контроля Запад в своем нынешнем неолиберальном виде существовать не сможет. Информационная диктатура — неотъемлемое условие выживания неолиберальной "матрицы"", — резюмировал парламентарий.
Ранее Алексей Пушков писал, что Запад уже давно лишился своих "идеалов", заменив их на агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, направленные на сохранение его гегемонии.