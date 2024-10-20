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Российский оператор БПЛА сжег американский БТР М113 в зоне СВО

Российский оператор БПЛА сжег американский БТР М113 в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2024

Российский оператор БПЛА сжег американский БТР М113 в зоне СВО

Оператор ударного беспилотника группировки войск "Запад" ВС РФ в районе населенного пункта Колесниково на харьковском направлении уничтожил украинский... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T04:34

2024-10-20T04:34

2024-10-20T08:32

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Оператор ударного беспилотника группировки войск "Запад" ВС РФ в районе населенного пункта Колесниково на харьковском направлении уничтожил украинский бронетранспортер М113 производства США, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Оператор ударного беспилотника из группировки войск "Запад", действуя в районе населенного пункта Колесниково на харьковском направлении, с помощью сброса с коптера специального противотанкового зажигательного боеприпаса уничтожил украинский бронетранспортер М113 производства США", - рассказал собеседник агентства. Кадры объективного контроля с уничтожением бронемашины М113, принадлежавшей украинской армии, переданы в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20241019/zapad-1978879177.html

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Уничтожение украинского БТР американского производства М113 Оператор ударного беспилотника российской группировки "Запад" сжег украинский БТР американского производства М113, сбросив на него с дрона специальный противотанковый зажигательный боеприпас. Произошло это в районе населенного пункта Колесниково на харьковском направлении. Кадры уничтожения вражеской техники РИА Новости передал представитель российского силового ведомства. 2024-10-20T04:34 true PT0M08S

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