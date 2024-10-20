https://ria.ru/20241020/ognivo-1979004092.html

В Москве прошла премьера сказочного фильма "Огниво"

В Москве прошла премьера сказочного фильма "Огниво" - РИА Новости, 20.10.2024

В Москве прошла премьера сказочного фильма "Огниво"

Премьера семейного приключенческого фильма "Огниво" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:09

2024-10-20T18:09

2024-10-20T18:09

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьера семейного приключенческого фильма "Огниво" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Наш фильм "Огниво" - это сказка, и многие думают, что сказка это о прошлом. Но это сказка о будущем, на самом деле, потому что это наши мечты, которые мы обязательно воплотим - мечты о том мире, который мы построим, и самое главное - о нас, какими будем мы в этом мире", - сказал режиссер Александр Войтинский перед премьерой. Продюсеры кинокартины отметили важность экранных сказок - как части культурного кода России. Эти фильмы делаются с любовью и к самому процессу, и к будущим зрителям, подчеркнул продюсер Антон Златопольский. "Огниво" снималось в живописных мечтах страны: в Новгородском Кремле, музее-заповеднике Витославлицы, а также в Карелии и Санкт-Петербурге. Главные роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева, а также юная актриса Антонина Бойко. По сюжету в сказочном царстве солдат случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу. Её похитил и заколдовал злой Лиходей, поэтому, чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие. Картина выйдет в широкий прокат 24 октября.

https://ria.ru/20241014/ruki_vverkh-1977870382.html

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россия, санкт-петербург, александр войтинский, антон златопольский, михаил трухин, москва