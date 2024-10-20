https://ria.ru/20241020/obstrely-1978995833.html
ЦАХАЛ заявила о третьем обстреле Хайфы со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о третьем обстреле Хайфы со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ заявила о третьем обстреле Хайфы со стороны "Хезболлы"
Сирены воздушной тревоги были активированы вдоль прибрежной полосы от израильско-ливанской границы до южных пригородов Хайфы, крупнейший город на севере Израиля РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:33
2024-10-20T16:33
2024-10-20T16:33
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хайфа
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хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы вдоль прибрежной полосы от израильско-ливанской границы до южных пригородов Хайфы, крупнейший город на севере Израиля подвергается обстрелу со стороны ливанского движения "Хезболлах" уже в третий раз за сутки, следует из данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом". По данным "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов в окрестностях Хайфы и к северу от нее до города Нагария, который расположен в нескольких километрах от ливанской границы. С утра воскресенья израильские военные зафиксировали свыше 160 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны Ливана.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайфа, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хайфа, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о третьем обстреле Хайфы со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ: "Хезболла" в третий раз за сутки обстреляло Хайфу на севере Израиля