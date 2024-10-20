https://ria.ru/20241020/obstrely-1978995833.html

ЦАХАЛ заявила о третьем обстреле Хайфы со стороны "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о третьем обстреле Хайфы со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 20.10.2024

ЦАХАЛ заявила о третьем обстреле Хайфы со стороны "Хезболлы"

Сирены воздушной тревоги были активированы вдоль прибрежной полосы от израильско-ливанской границы до южных пригородов Хайфы, крупнейший город на севере Израиля РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:33

2024-10-20T16:33

2024-10-20T16:33

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хайфа

израиль

ливан

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы вдоль прибрежной полосы от израильско-ливанской границы до южных пригородов Хайфы, крупнейший город на севере Израиля подвергается обстрелу со стороны ливанского движения "Хезболлах" уже в третий раз за сутки, следует из данных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом". По данным "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в десятках населенных пунктов в окрестностях Хайфы и к северу от нее до города Нагария, который расположен в нескольких километрах от ливанской границы. С утра воскресенья израильские военные зафиксировали свыше 160 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны Ливана.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

хайфа

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хайфа, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024