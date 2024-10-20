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"Хезболла" заявила об обстреле военной базы на севере Израиля - РИА Новости, 20.10.2024
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14:31 20.10.2024 (обновлено: 15:32 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/obstrel-1978984565.html
"Хезболла" заявила об обстреле военной базы на севере Израиля
"Хезболла" заявила об обстреле военной базы на севере Израиля - РИА Новости, 20.10.2024
"Хезболла" заявила об обстреле военной базы на севере Израиля
Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населенном пункте Рош-Пина на севере... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:31
2024-10-20T15:32
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
ливан
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БЕЙРУТ, 20 окт — РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населенном пункте Рош-Пина на севере Израиля.&quot;В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения израильского врага на деревни и убежища бойцы &quot;Исламского сопротивления&quot; в 12:30 (совпадает с мск) в воскресенье, 20 октября, атаковали мощным ракетным залпом базу Филон в Рош-Пина, к востоку от оккупированного города Цфат&quot;, — сообщила пресс-служба &quot;Хезболлы&quot; в своем телеграм-канале.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия неоднократно обстреливала позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около трехсот тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Ливан
"Хезболла" заявила об обстреле военной базы на севере Израиля

"Хезболла" заявила, что обстреляла военную базу в Рош-Пина на севере Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 окт — РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболла" заявило, что нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населенном пункте Рош-Пина на севере Израиля.
«

"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения израильского врага на деревни и убежища бойцы "Исламского сопротивления" в 12:30 (совпадает с мск) в воскресенье, 20 октября, атаковали мощным ракетным залпом базу Филон в Рош-Пина, к востоку от оккупированного города Цфат", — сообщила пресс-служба "Хезболлы" в своем телеграм-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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19 сентября, 08:00

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
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При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия неоднократно обстреливала позиции миротворцев ООН.
Число жертв ударов ЦАХАЛ приблизилось к двум с половиной тысячам человек. Более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома, из них только 250 тысяч удалось обеспечить местами в пунктах временного размещения в разных регионах страны. Около трехсот тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак. Без доступа к чистой воде в Ливане остались более 260 тысяч человек.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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