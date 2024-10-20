https://ria.ru/20241020/oae-1979005744.html

В Москве дома-книжки окрасили в цвета флага ОАЭ

В Москве дома-книжки окрасили в цвета флага ОАЭ - РИА Новости, 20.10.2024

В Москве дома-книжки окрасили в цвета флага ОАЭ

Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:28

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщал корреспондент РИА Новости, по улицам столицы лидер ОАЭ передвигается в кортеже на черном "Аурусе", в сопровождении мотоколонны.В воскресенье президент РФ Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы. В ходе официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Президент ОАЭ в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20241018/rossija-1978805475.html

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