В Москве дома-книжки окрасили в цвета флага ОАЭ
Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвета флага ОАЭ
© РИА НовостиДома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ
© РИА Новости
Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дома-книжки на улице Арбат в Москве окрасили в цвет флага ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщал корреспондент РИА Новости, по улицам столицы лидер ОАЭ передвигается в кортеже на черном "Аурусе", в сопровождении мотоколонны.
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В воскресенье президент РФ Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы.
В ходе официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Президент ОАЭ в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.
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