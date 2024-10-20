https://ria.ru/20241020/oae-1979005504.html

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 20.10.2024

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:25

2024-10-20T18:25

2024-10-20T18:45

оаэ

россия

ближний восток

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979005805_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71cc316b470545cbca406f57afa3f7b8.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщил корреспондент РИА Новости, по улицам столицы лидер ОАЭ передвигается в кортеже на черном "Аурусе" в сопровождении мотоколонны.В воскресенье президент России Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы. Во время официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20241018/rossija-1978805475.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978763068.html

оаэ

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов едет по улицам Москвы Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов проехал по улицам Москвы. Дома-книжки на Арбате в российской столице в честь его визита окрасили в цвета флага ОАЭ. 2024-10-20T18:25 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, россия, ближний восток, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году