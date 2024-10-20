https://ria.ru/20241020/oae-1979005504.html
Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом
Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом - РИА Новости, 20.10.2024
Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом
Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T18:25
2024-10-20T18:25
2024-10-20T18:45
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщил корреспондент РИА Новости, по улицам столицы лидер ОАЭ передвигается в кортеже на черном "Аурусе" в сопровождении мотоколонны.В воскресенье президент России Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы. Во время официальных переговоров, которые запланированы на понедельник, лидеры поговорят о состоянии и перспективах развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне прошлого года. Тогда они с Путиным встречались на полях Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20241018/rossija-1978805475.html
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Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов едет по улицам Москвы
Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов проехал по улицам Москвы.
Дома-книжки на Арбате в российской столице в честь его визита окрасили в цвета флага ОАЭ.
2024-10-20T18:25
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оаэ, россия, ближний восток, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
ОАЭ, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом
Президент ОАЭ на "Аурусе" с колонной мотоциклистов проехал по улицам Москвы