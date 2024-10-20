https://ria.ru/20241020/neft-1978947922.html

Россия за девять месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 0,8%

Россия за девять месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 0,8% - РИА Новости, 20.10.2024

Россия за девять месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 0,8%

Россия за первые девять месяцев 2024 года поставила в Китай 80,601 миллиона тонн нефти на 47,515 миллиарда долларов, что на 0,8% превышает показатели прошлого... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T07:35

2024-10-20T07:35

2024-10-20T07:35

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ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Россия за первые девять месяцев 2024 года поставила в Китай 80,601 миллиона тонн нефти на 47,515 миллиарда долларов, что на 0,8% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок за январь-сентябрь 2024 года составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 79,926 миллиона тонн нефти на 44,063 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост поставок за первые девять месяцев составил 7,83% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отдельно в сентябре Китай закупил в России 8,65 миллиона тонн нефти на 4,650 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.

https://ria.ru/20241020/mid-1978947052.html

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экономика, цены на нефть, китай, россия