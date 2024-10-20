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Во Франции считают, что вступление Украины в НАТО зависит от США - РИА Новости, 20.10.2024
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16:48 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/nato-1978997652.html
Во Франции считают, что вступление Украины в НАТО зависит от США
Во Франции считают, что вступление Украины в НАТО зависит от США - РИА Новости, 20.10.2024
Во Франции считают, что вступление Украины в НАТО зависит от США
Франция "не против" вступления Украины в НАТО, однако этот вопрос будет зависеть от новой администрации в США, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:48
2024-10-20T16:48
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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Франция "не против" вступления Украины в НАТО, однако этот вопрос будет зависеть от новой администрации в США, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Всё зависит от администрации, которая будет в Белом доме. Франция в принципе не против этого (вступления Украины в НАТО – ред.)", - сказал министр в интервью изданию Tribune Dimanche, добавив также, что "мы должны найти средства для достижения прочного мира". При этом, по его словам, "каким бы ни был результат выборов 5 ноября, администрация США будет более сформирована на Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китайском вопросе". Лекорню отметил, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа объем финансирования НАТО со стороны США будет пересмотрен. "Это ставит под вопрос разделение взносов в НАТО. И на эту тему европейцам не следует питать иллюзии. Модель, которая требует, чтобы американские налогоплательщики платили, чтобы гарантировать безопасность граждан Румынии или стран Балтии, исчерпала себя", - сказал министр. Ранее министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад заявил, что Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241019/nato-1978918646.html
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в мире, украина, сша, россия, себастьян лекорню, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Себастьян Лекорню, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Во Франции считают, что вступление Украины в НАТО зависит от США

МО Франции: вопрос вступления Украины в НАТО зависит от новой администрации США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Франция "не против" вступления Украины в НАТО, однако этот вопрос будет зависеть от новой администрации в США, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
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"Всё зависит от администрации, которая будет в Белом доме. Франция в принципе не против этого (вступления Украины в НАТО – ред.)", - сказал министр в интервью изданию Tribune Dimanche, добавив также, что "мы должны найти средства для достижения прочного мира".
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19 октября, 20:33
При этом, по его словам, "каким бы ни был результат выборов 5 ноября, администрация США будет более сформирована на Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китайском вопросе".
Лекорню отметил, что в случае прихода к власти в США Дональда Трампа объем финансирования НАТО со стороны США будет пересмотрен. "Это ставит под вопрос разделение взносов в НАТО. И на эту тему европейцам не следует питать иллюзии. Модель, которая требует, чтобы американские налогоплательщики платили, чтобы гарантировать безопасность граждан Румынии или стран Балтии, исчерпала себя", - сказал министр.
Ранее министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад заявил, что Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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В миреУкраинаСШАРоссияСебастьян ЛекорнюДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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