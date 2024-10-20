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Наблюдатели в Молдавии выявили более 660 случаев нарушений на выборах

Наблюдатели в Молдавии выявили более 660 случаев нарушений на выборах - РИА Новости, 20.10.2024

Наблюдатели в Молдавии выявили более 660 случаев нарушений на выборах

Наблюдатели в Молдавии получили почти 660 сигналов о нарушениях на выборах и референдуме о вступлении в ЕС, из которых 575 сообщений принято к рассмотрению,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:11

2024-10-20T16:11

2024-10-20T16:12

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Наблюдатели в Молдавии получили почти 660 сигналов о нарушениях на выборах и референдуме о вступлении в ЕС, из которых 575 сообщений принято к рассмотрению, заявил на брифинге в директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил. Выборы президента и референдум о вступлении Молдовы в ЕС проходят в воскресенье. Явка должна превысить 33,3%, чтобы оба события признали состоявшимися. Избирательные участки закроются в 21.00 мск. "Миссия наблюдения получила к 14.00 (совпадает с мск) 658 сигналов об инцидентах, 575 сообщений принято к рассмотрению. В числе зафиксированных нарушений: незаконная агитация в пределах 100 метров от участков - 14 случаев. Нахождение неавторизованных лиц вблизи участков - 19 случаев. Нарушение тайны голосования: фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеней с отмеченным выбором, неправильное размещение бюллетеней, что позволяло видеть выбор избирателя - 60 случаев", - сказал Панфил. Глава Promo-LEX также отметил, что миссия молдавских наблюдателей получила информацию с участков в России, которые также рассматривается как сигналы о нарушениях . "На участке для голосования №194, расположенном в посольстве Молдавии в Российской Федерации группа молодых людей раздавала избирателям белые куртки с надписью "Россия - Молдова". Избиратели, покинувшие участок, получали приглашения в близлежащую кафетерию, куда доступ был возможен только по уникальным номинированным приглашениям. Группа предлагала специальные карты гражданина Молдовы в России, ранее анонсированные различными российскими организациями. Активация данных карт предоставляла владельцам бонусы, такие как бесплатный доступ к интернету и возможность участия в розыгрыше призов, включая 5000 бесплатных аудиоколонок", - указал Панфил. Он подчеркнул, что наблюдатели от Promo-LEX присутствуют на территории 614 участков в Молдавии, в том числе на всех участках, где голосуют жители Приднестровья. Помимо этого, у миссии есть мобильные группы, которые смогут следить за ситуацией. Панфил заверил, что наблюдатели будут проверять все сообщения об инцидентах и возможных нарушениях, чтобы сообщить о них в течение дня. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html

https://ria.ru/20241020/dodon-1978993113.html

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, ренато усатый, евросоюз, наша партия, выборы в молдавии — 2024