https://ria.ru/20241020/naemnik-1979031716.html

В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии

В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии - РИА Новости, 20.10.2024

В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии

Наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне ВСУ, ликвидирован бойцами Южной группировки войск ВС РФ под Часовым Яром, за который идут РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:06

2024-10-20T22:06

2024-10-20T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

колумбия

вооруженные силы украины

донбасс

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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 окт - РИА Новости. Наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне ВСУ, ликвидирован бойцами Южной группировки войск ВС РФ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости боец данной группировки войск. Киев перекинул на Донбасс испаноязычных наемников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который идут бои, переговоры наемников перехватили бойцы Южной группировки войск ВС РФ. Они предоставили РИА Новости записи радиоперехватов переговоров наемников. "Ликвидирован колумбиец под Часовым Яром, идентифицировали по документам при нем", - сообщил боец. Фото погибшего наемника и его документов есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным паспорта, воевавшим за ВСУ наемником был гражданин Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей. Также при нем был украинский военный билет.

https://ria.ru/20241020/donbass-1979011325.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, колумбия, вооруженные силы украины, донбасс