https://ria.ru/20241020/naemnik-1979031716.html
В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии
В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии - РИА Новости, 20.10.2024
В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии
Наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне ВСУ, ликвидирован бойцами Южной группировки войск ВС РФ под Часовым Яром, за который идут РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:06
2024-10-20T22:06
2024-10-20T22:06
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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 окт - РИА Новости. Наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воюющий на стороне ВСУ, ликвидирован бойцами Южной группировки войск ВС РФ под Часовым Яром, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости боец данной группировки войск. Киев перекинул на Донбасс испаноязычных наемников из Латинской Америки для обороны города Часов Яр, за который идут бои, переговоры наемников перехватили бойцы Южной группировки войск ВС РФ. Они предоставили РИА Новости записи радиоперехватов переговоров наемников. "Ликвидирован колумбиец под Часовым Яром, идентифицировали по документам при нем", - сообщил боец. Фото погибшего наемника и его документов есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным паспорта, воевавшим за ВСУ наемником был гражданин Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей. Также при нем был украинский военный билет.
https://ria.ru/20241020/donbass-1979011325.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В Донбассе ликвидировали наемника из Колумбии
Наемника из Колумбии, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидировали под Часовым Яром