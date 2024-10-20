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В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки - РИА Новости, 20.10.2024
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14:18 20.10.2024 (обновлено: 18:56 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/muzyka-1978982834.html
В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки
В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки - РИА Новости, 20.10.2024
В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки
Мужчина ударил ножом соседа из-за громко играющей музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:18
2024-10-20T18:56
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мужчина ударил ножом соседа из-за громко играющей музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК."Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство")", — уточнили собеседники агентства.По предварительным данным, конфликт между ними произошел 19 октября в рабочем поселке Запрудня возле подъезда дома.Ссора началась из-за громко играющей музыки, впоследствии мужчина ударил соседа ножом в бедро.Как уточнили в пресс-службе, потерпевший 1981 года рождения умер в своей квартире до прибытия медиков, предварительно, из-за большой потери крови.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки

В подмосковной Запрудне мужчина ударил ножом соседа из-за громкой музыки

© Fotolia / Tiko AramyanМужчина с ножом
Мужчина с ножом - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Fotolia / Tiko Aramyan
Мужчина с ножом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мужчина ударил ножом соседа из-за громко играющей музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство")", — уточнили собеседники агентства.
По предварительным данным, конфликт между ними произошел 19 октября в рабочем поселке Запрудня возле подъезда дома.
Ссора началась из-за громко играющей музыки, впоследствии мужчина ударил соседа ножом в бедро.
Как уточнили в пресс-службе, потерпевший 1981 года рождения умер в своей квартире до прибытия медиков, предварительно, из-за большой потери крови.
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