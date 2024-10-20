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В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки

В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки - РИА Новости, 20.10.2024

В Подмосковье мужчина убил соседа из-за громкой музыки

Мужчина ударил ножом соседа из-за громко играющей музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:18

2024-10-20T14:18

2024-10-20T18:56

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мужчина ударил ножом соседа из-за громко играющей музыки, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК."Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство")", — уточнили собеседники агентства.По предварительным данным, конфликт между ними произошел 19 октября в рабочем поселке Запрудня возле подъезда дома.Ссора началась из-за громко играющей музыки, впоследствии мужчина ударил соседа ножом в бедро.Как уточнили в пресс-службе, потерпевший 1981 года рождения умер в своей квартире до прибытия медиков, предварительно, из-за большой потери крови.

https://ria.ru/20240610/katana-1951875537.html

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)