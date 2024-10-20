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Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов - РИА Новости, 20.10.2024
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14:51 20.10.2024 (обновлено: 20:25 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/musk-1978986544.html
Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов
Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов - РИА Новости, 20.10.2024
Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:51
2024-10-20T20:25
в мире
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пенсильвания
илон маск
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции США, сообщает Reuters.Отмечается, что предприниматель уже вручил чек на эту сумму одному из участников мероприятия в Пенсильвании в поддержку Дональда Трампа. Победителем стал Джон Дреер."Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста", — цитирует агентство предпринимателя.Предполагается, что акция продлится вплоть до выборов президента США.Ранее СМИ сообщали, что Маск предложил по сто долларов зарегистрированным избирателям в ключевом для предстоящих выборов штате Пенсильвания за подписание петиции, которая может помочь избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241018/mask-1978628417.html
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в мире, сша, пенсильвания, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов

Маск пообещал ежедневно разыгрывать $1 млн среди подписавших его петицию

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции США, сообщает Reuters.
Отмечается, что предприниматель уже вручил чек на эту сумму одному из участников мероприятия в Пенсильвании в поддержку Дональда Трампа. Победителем стал Джон Дреер.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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"Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста", — цитирует агентство предпринимателя.
Предполагается, что акция продлится вплоть до выборов президента США.
Ранее СМИ сообщали, что Маск предложил по сто долларов зарегистрированным избирателям в ключевом для предстоящих выборов штате Пенсильвания за подписание петиции, которая может помочь избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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В миреСШАПенсильванияИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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