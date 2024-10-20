https://ria.ru/20241020/moskva-1979143290.html
В Москве открылась фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства
В Москве открылась фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства - РИА Новости, 21.10.2024
В Москве открылась фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства
Фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства открылась в московском парке Победы на Поклонной горе, выставка продлится до конца октября, сообщает комплекс РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T13:41
2024-10-20T13:41
2024-10-21T16:15
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства открылась в московском парке Победы на Поклонной горе, выставка продлится до конца октября, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. "Фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства открылась в парке Победы на Поклонной горе… Выставка продлится до конца октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что на снимках запечатлены все виды сезонных работ, которые выполняют специалисты дорожных служб: от высадки на клумбах первых весенних цветов до уборки улиц в сильные снегопады. "Что ещё показываем: как в этом году ремонтировали участок Тверской улицы по бесшовной технологии, передвижную дорожную лабораторию ГБУ "Автомобильные дороги" - она помогает проверять качество асфальта и находить первые признаки будущего повреждения, собственную метеостанцию столичных коммунальщиков - благодаря ей городские службы заранее готовы к непогоде", - добавляется в сообщении. Помимо этого, подчеркивается, что на фото можно увидеть асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги, всего городу принадлежит 10 таких предприятий, вместе за сезон они выпускают больше 2 миллионов тонн сырья, и аварийно-спасательное формирование ГБУ "Автомобильные дороги".
https://ria.ru/20241020/oae-1979005504.html
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общество, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства открылась в московском парке Победы на Поклонной горе, выставка продлится до конца октября, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"Фотовыставка ко Дню работников дорожного хозяйства открылась в парке Победы на Поклонной горе… Выставка продлится до конца октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на снимках запечатлены все виды сезонных работ, которые выполняют специалисты дорожных служб: от высадки на клумбах первых весенних цветов до уборки улиц в сильные снегопады.
"Что ещё показываем: как в этом году ремонтировали участок Тверской улицы по бесшовной технологии, передвижную дорожную лабораторию ГБУ "Автомобильные дороги
" - она помогает проверять качество асфальта и находить первые признаки будущего повреждения, собственную метеостанцию столичных коммунальщиков - благодаря ей городские службы заранее готовы к непогоде", - добавляется в сообщении.
Помимо этого, подчеркивается, что на фото можно увидеть асфальтобетонный завод ГБУ "Автомобильные дороги, всего городу принадлежит 10 таких предприятий, вместе за сезон они выпускают больше 2 миллионов тонн сырья, и аварийно-спасательное формирование ГБУ "Автомобильные дороги".