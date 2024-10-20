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В Москве водитель наехал на троих пешеходов
В Москве водитель наехал на троих пешеходов - РИА Новости, 20.10.2024
В Москве водитель наехал на троих пешеходов
Три человека пострадали в ДТП на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T16:08
2024-10-20T16:08
2024-10-20T16:08
происшествия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "По предварительным данным, на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов. В результате дорожной аварии три пешехода получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что движение в районе ДТП затруднено.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве водитель наехал на троих пешеходов
В Москве три пешехода пострадали в ДТП на Зеленом проспекте
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Три человека пострадали в ДТП на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы водитель автомобиля "Мазда" не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов. В результате дорожной аварии три пешехода получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщил, что движение в районе ДТП затруднено.