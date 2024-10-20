https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979032714.html
Кандидат в президенты Молдавии не исключил второго тура выборов
Кандидат в президенты Молдавии не исключил второго тура выборов - РИА Новости, 20.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии не исключил второго тура выборов
Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор Александр Стояногло поблагодарил избирателей за участие в голосовании, он не исключил, что в стране может... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:20
2024-10-20T22:20
2024-10-20T22:20
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор Александр Стояногло поблагодарил избирателей за участие в голосовании, он не исключил, что в стране может пройти второй тур выборов главы государства, передает корреспондент РИА Новости. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошёл референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. "Вероятно, да", - сказал Стояногло на брифинге, комментируя возможность второго тура президентских выборов. Кандидат выразил благодарность жителям республики за участие в голосовании. "Хочу от всей души поблагодарить вас за ваше участие, за каждый отданный голос, за ту энергию и доверие, которые вы вложили в этот демократический процесс. Независимо от итогов этого голосования, важно, что сегодня каждый из вас имел возможность высказать своё мнение", - заявил Стояногло. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979032608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Кандидат в президенты Молдавии не исключил второго тура выборов
Экс-генпрокурор Стояногло не исключил второго тура выборов президента Молдавии
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор Александр Стояногло поблагодарил избирателей за участие в голосовании, он не исключил, что в стране может пройти второй тур выборов главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошёл референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%.
"Вероятно, да", - сказал Стояногло на брифинге, комментируя возможность второго тура президентских выборов.
Кандидат выразил благодарность жителям республики за участие в голосовании.
"Хочу от всей души поблагодарить вас за ваше участие, за каждый отданный голос, за ту энергию и доверие, которые вы вложили в этот демократический процесс. Независимо от итогов этого голосования, важно, что сегодня каждый из вас имел возможность высказать своё мнение", - заявил Стояногло.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.