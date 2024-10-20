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В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума - РИА Новости, 20.10.2024
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22:18 20.10.2024 (обновлено: 23:04 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979032608.html
В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума
В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума - РИА Новости, 20.10.2024
В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума
ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по итогам выборов президента и референдума о евроинтеграции. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:18
2024-10-20T23:04
молдавия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
в мире
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по итогам выборов президента и референдума о евроинтеграции.Так, на выборах главы государства после обработки 50,11% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду, которая набирает 35,56% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло — с 29,31%.При этом, согласно предварительным данным Центризбиркома после обработки 50,1% протоколов, граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления в ЕС — такую позицию заняли 51,5% участников плебисцита. И только 43,75% граждан проголосовали за евроинтеграцию.Итоги референдума будут уточнять по мере обработки оставшихся бюллетеней, окончательные результаты объявят позднее.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск).При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979013556.html
https://ria.ru/20241020/evropa-1979014769.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979029243.html
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молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума

ЦИК: на выборах президента Молдавии побеждает Санду с 34,12 процента голосов

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по итогам выборов президента и референдума о евроинтеграции.
Так, на выборах главы государства после обработки 50,11% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду, которая набирает 35,56% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло — с 29,31%.
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При этом, согласно предварительным данным Центризбиркома после обработки 50,1% протоколов, граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления в ЕС — такую позицию заняли 51,5% участников плебисцита. И только 43,75% граждан проголосовали за евроинтеграцию.
Итоги референдума будут уточнять по мере обработки оставшихся бюллетеней, окончательные результаты объявят позднее.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск).
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При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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