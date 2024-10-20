https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979032608.html

В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума

В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума - РИА Новости, 20.10.2024

В Молдавии опубликовали первые данные по итогам выборов и референдума

ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по итогам выборов президента и референдума о евроинтеграции. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:18

2024-10-20T22:18

2024-10-20T23:04

молдавия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

в мире

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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по итогам выборов президента и референдума о евроинтеграции.Так, на выборах главы государства после обработки 50,11% протоколов лидирует баллотирующаяся на второй срок действующий президент Майя Санду, которая набирает 35,56% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло — с 29,31%.При этом, согласно предварительным данным Центризбиркома после обработки 50,1% протоколов, граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления в ЕС — такую позицию заняли 51,5% участников плебисцита. И только 43,75% граждан проголосовали за евроинтеграцию.Итоги референдума будут уточнять по мере обработки оставшихся бюллетеней, окончательные результаты объявят позднее.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21:00 (совпадает с мск).При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/narusheniya-1979013556.html

https://ria.ru/20241020/evropa-1979014769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире