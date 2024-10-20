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Референдум о евроинтеграции в Молдавии состоялся - РИА Новости, 20.10.2024
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19:07 20.10.2024 (обновлено: 19:34 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1979009250.html
Референдум о евроинтеграции в Молдавии состоялся
Референдум о евроинтеграции в Молдавии состоялся - РИА Новости, 20.10.2024
Референдум о евроинтеграции в Молдавии состоялся
Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 18:00 (совпадает с мск) превысила 42%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:07
2024-10-20T19:34
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майя санду
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 18:00 (совпадает с мск) превысила 42%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.&quot;По данным на 18:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составляло 42,44%. Согласно местному законодательству, выборы президента и референдум могут считаться состоявшимися, если в них приняло участие более трети избирателей из списков&quot;, — сказала она.Караман добавила, что избирательный процесс проходит без серьезных инцидентов. Также она заявила, что активная явку говорит о серьезном отношении граждан к процессу голосования.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, на котором граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Явка на выборах президента к 19:00 (совпадает с мск) уже превысила 48,5%. Избирательные участки закроются в 21:00.При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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молдавия, в мире, майя санду, наша партия, выборы в молдавии — 2024, ренато усатый
Молдавия, В мире, Майя Санду, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024, Ренато Усатый
Референдум о евроинтеграции в Молдавии состоялся

ЦИК Молдавии: референдум о евроинтеграции состоялся, явка превысила 42 процента

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВыборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии
Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 18:00 (совпадает с мск) превысила 42%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман.
«

"По данным на 18:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) в референдуме приняли участие 1 228 650 избирателей, что составляло 42,44%. Согласно местному законодательству, выборы президента и референдум могут считаться состоявшимися, если в них приняло участие более трети избирателей из списков", — сказала она.

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Караман добавила, что избирательный процесс проходит без серьезных инцидентов. Также она заявила, что активная явку говорит о серьезном отношении граждан к процессу голосования.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, на котором граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Явка на выборах президента к 19:00 (совпадает с мск) уже превысила 48,5%. Избирательные участки закроются в 21:00.
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При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером Нашей партии Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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