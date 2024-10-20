Рейтинг@Mail.ru
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 20.10.2024 (обновлено: 16:33 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России - РИА Новости, 20.10.2024
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России
Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:57
2024-10-20T16:33
россия
молдавия
москва
майя санду
мария захарова
ренато усатый
наша партия
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978989553_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_81afd3305ab853393a52681fcdc44ca9.jpg
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении количества мест для голосования с пяти до двух."В процессе подготовки электоральных мероприятий мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс", — сказано в заявлении МИД, опубликованном в соцсетях.МИД Молдавии обратился к властям России с просьбой недопущения незаконного подвоза избирателей на избирательные участки. "Избирательные участки в Москве оборудованы максимальным количеством избирательных бюллетеней — пять тысяч на каждый участок. Решение об открытии избирательных участков в Российской Федерации только в помещении посольства было принято в связи с невозможностью обеспечить все требования безопасности в других городах / населенных пунктах", — утверждают в ведомстве. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.
https://ria.ru/20241020/narusheniya-1978994034.html
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978985204.html
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
https://ria.ru/20241020/gutsul-1978973640.html
https://ria.ru/20241020/grossu-1978979917.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978989553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6924b65be3c5feab6ee0bffa85c6c9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, москва, майя санду, мария захарова, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024, происшествия
Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Мария Захарова, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024, Происшествия
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России

МИД Молдавии: на избирательных участках в России искусственно создаются очереди

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении количества мест для голосования с пяти до двух.
"В процессе подготовки электоральных мероприятий мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс", — сказано в заявлении МИД, опубликованном в соцсетях.
Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Наблюдатели в Молдавии выявили более 660 случаев нарушений на выборах
Вчера, 16:11

ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД республики одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в стране проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК республики выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только десять тысяч бюллетеней для российской территории.

МИД Молдавии обратился к властям России с просьбой недопущения незаконного подвоза избирателей на избирательные участки.
Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Явка на выборах в Молдавии превысила 33,3 процента
Вчера, 14:36
"Избирательные участки в Москве оборудованы максимальным количеством избирательных бюллетеней — пять тысяч на каждый участок. Решение об открытии избирательных участков в Российской Федерации только в помещении посольства было принято в связи с невозможностью обеспечить все требования безопасности в других городах / населенных пунктах", — утверждают в ведомстве.

При этом голосование в посольстве республики в России проходит активно. Как заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец, такого ажиотажа не было никогда. Он отметил, что гордится за молдаван, желающих изменить ситуацию в стране.

Наблюдательная комиссия на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
"Отбирают бюллетени у онкобольных": что происходит на выборах в Молдавии
Вчера, 09:30
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.
Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента в Молдавии
Вчера, 12:23
Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.
В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".
При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.
Выборы президента и референдум о евроитеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Гроссу заявил, что никому не советует мешать выборам президента в Молдавии
Вчера, 13:39
 
РоссияМолдавияМоскваМайя СандуМария ЗахароваРенато УсатыйНаша партияВыборы в Молдавии — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала