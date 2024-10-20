https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России - РИА Новости, 20.10.2024
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России
Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:57
2024-10-20T15:57
2024-10-20T16:33
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении количества мест для голосования с пяти до двух."В процессе подготовки электоральных мероприятий мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс", — сказано в заявлении МИД, опубликованном в соцсетях.МИД Молдавии обратился к властям России с просьбой недопущения незаконного подвоза избирателей на избирательные участки. "Избирательные участки в Москве оборудованы максимальным количеством избирательных бюллетеней — пять тысяч на каждый участок. Решение об открытии избирательных участков в Российской Федерации только в помещении посольства было принято в связи с невозможностью обеспечить все требования безопасности в других городах / населенных пунктах", — утверждают в ведомстве. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.
https://ria.ru/20241020/narusheniya-1978994034.html
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россия, молдавия, москва, майя санду, мария захарова, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024, происшествия
Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Мария Захарова, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024, Происшествия
Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России
МИД Молдавии: на избирательных участках в России искусственно создаются очереди
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении количества мест для голосования с пяти до двух.
"В процессе подготовки электоральных мероприятий мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс", — сказано в заявлении МИД, опубликованном в соцсетях.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России — двух в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД республики одобрил открытие только двух из них — в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в стране проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК республики выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только десять тысяч бюллетеней для российской территории.
МИД Молдавии обратился к властям России с просьбой недопущения незаконного подвоза избирателей на избирательные участки.
"Избирательные участки в Москве оборудованы максимальным количеством избирательных бюллетеней — пять тысяч на каждый участок. Решение об открытии избирательных участков в Российской Федерации только в помещении посольства было принято в связи с невозможностью обеспечить все требования безопасности в других городах / населенных пунктах", — утверждают в ведомстве.
При этом голосование в посольстве республики в России проходит активно. Как заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец, такого ажиотажа не было никогда. Он отметил, что гордится за молдаван, желающих изменить ситуацию в стране.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду
в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев
учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.
Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику
заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.
Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев
, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.
В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор
рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".
При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.