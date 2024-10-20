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Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России

Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России - РИА Новости, 20.10.2024

Молдавия сделала странное заявление об избирательных участках в России

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:57

2024-10-20T15:57

2024-10-20T16:33

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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что на избирательных участках в России искусственно создаются очереди, хотя ведомство само настояло на сокращении количества мест для голосования с пяти до двух."В процессе подготовки электоральных мероприятий мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс", — сказано в заявлении МИД, опубликованном в соцсетях.МИД Молдавии обратился к властям России с просьбой недопущения незаконного подвоза избирателей на избирательные участки. "Избирательные участки в Москве оборудованы максимальным количеством избирательных бюллетеней — пять тысяч на каждый участок. Решение об открытии избирательных участков в Российской Федерации только в помещении посольства было принято в связи с невозможностью обеспечить все требования безопасности в других городах / населенных пунктах", — утверждают в ведомстве. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.

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https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

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