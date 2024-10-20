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Явка на выборах в Молдавии превысила 25 процентов

Явка на выборах в Молдавии превысила 25 процентов - РИА Новости, 20.10.2024

Явка на выборах в Молдавии превысила 25 процентов

Явка на выборах президента Молдавии к 13:00 (совпадает с мск) превысила 25%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:28

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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Явка на выборах президента Молдавии к 13:00 (совпадает с мск) превысила 25%, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. "До этого часа в голосовании приняли участие около 717 тысяч человек (это более 25% избирателей. — Прим. ред.). К 12:00 в референдуме принял участие 442 331 избиратель — 16,14% избирателей", — сказала она.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы. Также сегодня организован референдум, в рамках которого жители республики должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.Активно, в частности, проходит голосование в посольстве республики в России. Как заявил РИА Новости глава молдавской диаспоры в Москве Николай Погонец, такого ажиотажа не было никогда. Он отметил, что гордится за молдаван, желающих изменить ситуацию в стране.В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. В частности, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".При этом глава ЦИК Молдавии Анжела Караман заявила, что комиссию проинформировали о 20 случаях нарушений на участках, все они проверяются полицией. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней и их порче, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и подозрениях в коррупции избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024