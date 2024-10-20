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Эксперт назвал еврореферендум для Молдавии прямым путем к войне - РИА Новости, 20.10.2024
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08:33 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950714.html
Эксперт назвал еврореферендум для Молдавии прямым путем к войне
Эксперт назвал еврореферендум для Молдавии прямым путем к войне - РИА Новости, 20.10.2024
Эксперт назвал еврореферендум для Молдавии прямым путем к войне
Еврореферендум для Молдовы – прямой путь к войне, поскольку если "за" евроинтеграцию проголосует большинство, законодательство ЕС окажется выше молдавской... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:33
2024-10-20T08:33
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
василий тарлев
ион кику
евросоюз
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еврореферендум для Молдовы – прямой путь к войне, поскольку если "за" евроинтеграцию проголосует большинство, законодательство ЕС окажется выше молдавской конституции, что автоматически отменит молдавский нейтралитет, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "Если референдум будет признан состоявшимся и за евроинтеграцию проголосует формальное большинство, на практике это будет означать, что законодательство ЕС окажется выше молдавской Конституции. В первую очередь будет покончено с молдавским конституционным нейтралитетом. Молдова уже связана с ЕС и с некоторыми государствами НАТО целым комплексом соглашений в области безопасности, так что Молдова, не будучи принятой в НАТО, окажется на передовой противостояния с Россией. Так что еврореферендум для Молдовы – это прямой путь к войне", - сказал он. Эксперт добавил, что это входит в западные планы эскалации украинского кризиса путем вовлечения в него новых стран, а спусковым крючком может стать Приднестровье, где дислоцируются российские миротворцы. "(Президент Молдавии Майя - ред.) Санду уже пообещала решить конфликт "за полгода, год или два", и это при том, что за четыре года своей каденции она ни разу даже не ответила на письма президента Приднестровья. То есть она намерена решать конфликт, не прибегая к диалогу, причем обещает это сделать "мирными способами". Это означает в лучшем случае полномасштабную экономическую и энергетическую блокаду Приднестровья с последующим предъявлением ультиматума Тирасполю", - отметил Шорников. В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978742441.html
https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, василий тарлев, ион кику, евросоюз, нато, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Василий Тарлев, Ион Кику, Евросоюз, НАТО, Наша партия
Эксперт назвал еврореферендум для Молдавии прямым путем к войне

Эксперт Шорников: евроинтеграция автоматически отменит нейтралитет Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Еврореферендум для Молдовы – прямой путь к войне, поскольку если "за" евроинтеграцию проголосует большинство, законодательство ЕС окажется выше молдавской конституции, что автоматически отменит молдавский нейтралитет, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"Если референдум будет признан состоявшимся и за евроинтеграцию проголосует формальное большинство, на практике это будет означать, что законодательство ЕС окажется выше молдавской Конституции. В первую очередь будет покончено с молдавским конституционным нейтралитетом. Молдова уже связана с ЕС и с некоторыми государствами НАТО целым комплексом соглашений в области безопасности, так что Молдова, не будучи принятой в НАТО, окажется на передовой противостояния с Россией. Так что еврореферендум для Молдовы – это прямой путь к войне", - сказал он.
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Эксперт добавил, что это входит в западные планы эскалации украинского кризиса путем вовлечения в него новых стран, а спусковым крючком может стать Приднестровье, где дислоцируются российские миротворцы.
"(Президент Молдавии Майя - ред.) Санду уже пообещала решить конфликт "за полгода, год или два", и это при том, что за четыре года своей каденции она ни разу даже не ответила на письма президента Приднестровья. То есть она намерена решать конфликт, не прибегая к диалогу, причем обещает это сделать "мирными способами". Это означает в лучшем случае полномасштабную экономическую и энергетическую блокаду Приднестровья с последующим предъявлением ультиматума Тирасполю", - отметил Шорников.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВасилий ТарлевИон КикуЕвросоюзНАТОНаша партия
 
 
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