https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950259.html

Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя

Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя - РИА Новости, 20.10.2024

Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя

Все избирательные участки на выборах президента Молдавии и конституционном референдуме открылись вовремя и без инцидентов, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:27

2024-10-20T08:27

2024-10-20T08:53

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майя санду

ренато усатый

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Все избирательные участки на выборах президента Молдавии и конституционном референдуме открылись вовремя и без инцидентов, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7.00 без инцидентов. В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан", - заявила Караман. По ее словам, сегодня важный день для Молдавии и для ее демократии. Впервые избирательные бюллетени были напечатаны и на языках национальных меньшинств: украинский, русский, болгарский, гагаузский и язык ромов. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

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Очередь перед посольством Молдавии в центре Москвы Перед посольством Молдавии в центре Москвы выстроилась большая очередь из граждан республики, желающих проголосовать на референдуме и президентских выборах. Избиратели высказывают недовольство властями Молдавии из-за того, что проживающим в странах Европы соотечественникам предоставили больше возможностей для голосования. 2024-10-20T08:27 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый