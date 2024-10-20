https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978950259.html
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя - РИА Новости, 20.10.2024
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя
Все избирательные участки на выборах президента Молдавии и конституционном референдуме открылись вовремя и без инцидентов, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:27
2024-10-20T08:27
2024-10-20T08:53
в мире
молдавия
майя санду
ренато усатый
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Все избирательные участки на выборах президента Молдавии и конституционном референдуме открылись вовремя и без инцидентов, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7.00 без инцидентов. В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан", - заявила Караман. По ее словам, сегодня важный день для Молдавии и для ее демократии. Впервые избирательные бюллетени были напечатаны и на языках национальных меньшинств: украинский, русский, болгарский, гагаузский и язык ромов. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978742441.html
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978826423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978952502_123:0:1563:1080_1920x0_80_0_0_b5dfdccf274a316d762782ff1785952d.jpg
Очередь перед посольством Молдавии в центре Москвы
Перед посольством Молдавии в центре Москвы выстроилась большая очередь из граждан республики, желающих проголосовать на референдуме и президентских выборах. Избиратели высказывают недовольство властями Молдавии из-за того, что проживающим в странах Европы соотечественникам предоставили больше возможностей для голосования.
2024-10-20T08:27
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый
В мире, Молдавия, Майя Санду, Ренато Усатый
Избирательные участки в Молдавии открылись вовремя
ЦИК: все избирательные участки в Молдавии открылись вовремя и без инцидентов
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Все избирательные участки на выборах президента Молдавии и конституционном референдуме открылись вовремя и без инцидентов, заявила на брифинге глава ЦИК Анжела Караман.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
"Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7.00 без инцидентов. В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан", - заявила Караман.
По ее словам, сегодня важный день для Молдавии и для ее демократии. Впервые избирательные бюллетени были напечатаны и на языках национальных меньшинств: украинский, русский, болгарский, гагаузский и язык ромов.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.