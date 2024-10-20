https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978946092.html
В Молдавии начались выборы президента и референдум о ЕС
В Молдавии начались выборы президента и референдум о ЕС - РИА Новости, 20.10.2024
В Молдавии начались выборы президента и референдум о ЕС
Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и референдуме о ЕС открылись по всей стране. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:06
2024-10-20T07:06
2024-10-20T08:48
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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и референдуме о ЕС открылись по всей стране.Согласно местному законодательству, выборы главы государства признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Аналогичные показатели требуются и для референдума. При этом для каждого процесса явку будут учитывать отдельно. В 7:00 (совпадает с мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 234 работают за рубежом.Как передает корреспондент РИА Новости, большая очередь желающих проголосовать выстроилась перед посольством Молдавии в Москве, где открыт единственный в России избирательный участок. Первые избиратели пришли туда еще ночью.Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала 784 международных и 1277 национальных наблюдателей. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не сможет заручиться поддержкой более половины избирателей, то через две недели должен состояться второй тур между двумя претендентами, получившими наибольшее количество голосов. Таким образом, второй тур выборов может пройти 3 ноября. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. В свою очередь, в рамках референдума жителям республики нужно будет ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?". Избирательные участки закроются в 21:00.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978742441.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, василий тарлев, майя санду, евросоюз, наша партия, ион кику, снг
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Василий Тарлев, Майя Санду, Евросоюз, Наша партия, Ион Кику, СНГ
В Молдавии начались выборы президента и референдум о ЕС
В Молдавии открылись участки для голосования на выборах президента и референдуме
КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и референдуме о ЕС открылись по всей стране.
Согласно местному законодательству, выборы главы государства признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Аналогичные показатели требуются и для референдума. При этом для каждого процесса явку будут учитывать отдельно.
В 7:00 (совпадает с мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 234 работают за рубежом.
Как передает корреспондент РИА Новости, большая очередь желающих проголосовать выстроилась перед посольством Молдавии в Москве, где открыт единственный в России избирательный участок. Первые избиратели пришли туда еще ночью.
Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала 784 международных и 1277 национальных наблюдателей. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России
и МПА СНГ
.
По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не сможет заручиться поддержкой более половины избирателей, то через две недели должен состояться второй тур между двумя претендентами, получившими наибольшее количество голосов. Таким образом, второй тур выборов может пройти 3 ноября. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду
, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев
и Ион Кику
, экс-глава Гагаузии Ирина Влах
, экс-глава МВД Андрей Нэстасе
, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия
" Ренато Усатый
и журналист Наталья Морарь.
В свою очередь, в рамках референдума жителям республики нужно будет ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдовы в Европейский союз?".
Избирательные участки закроются в 21:00.